Son Dakika Haberleri: Otele girmek isteyen inek renkli görüntüler oluşturdu
Son Dakika Güncel Haber

Otele girmek isteyen inek renkli görüntüler oluşturdu

31 dakika önce

Sinop'ta sıcaktan bunalıp bir otele girmeye çalışan inek renkli görüntüler oluşturdu.

Otele girmek isteyen inek renkli görüntüler oluşturdu, System.String[]
Sinop'ta sıcaktan bunalıp bir otele girmeye çalışan inek renkli görüntüler oluşturdu. Sinop'ta kırmızı halı üzerinden geçen bir ineğin otele girmeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler renkli görüntüler oluşturarak gülümsetti. Sinop'un Karakum mevkiindeki 4 yıldızlı bir otelin önüne gelen başı boş inek, kırmızı halıdan geçerek içeri girmeye çalıştı. Döner kapı girişinde fark edilen inek, görevliler tarafından 'Çık dışarı, burası sana göre değil' denilerek kovalandı. O anlar kameraya yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyenleri gülümsetti. Otel görevlileri bölgede çok sayıda inek olmasından dolayı zaman zaman böyle durumlarla karşılaştıklarını, bazı ineklerin gözden kaçarak otele kadar girdiklerini kaydetti.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:35 Kaynak: İHA
kırmızı halı, Sinop
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Halk otobüslerinde sübvanse destek miktarı 22 kuruş artırıldı Sultangazi Belediye Başkanı mesajla duyurdu: Erdoğan İstanbul'da miting yapacak TKP'den İstanbul seçimlerine günler kala dikkat çeken karar: Sandığa gitmeyeceğiz Son dakika! Yıldırım, tarihi yayın sonrası Erdoğan'la yaptığı konuşmayı anlatı: Arayıp 'Hayırlısı olsun' dedi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 17:06:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otele girmek isteyen inek renkli görüntüler oluşturdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]