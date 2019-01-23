Son Dakika Haberleri: Otele Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Otele Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

1 saat önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde silahlı saldırıda bir emlakçı hayatını kaybederken, otel sahibi ise yaralandı.

Otele Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde silahlı saldırıda bir emlakçı hayatını kaybederken, otel sahibi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 03.30 sularında Ören Mahallesi'ndeki bir otelin balkonunda oturmakta olan İnan Özyolcu (40) ile otel sahibi Hakkı Evran silahlı saldırıya uğradı. Başına kurşun isabet eden Özyolcu olay yerinde hayatını kaybederken, Evran da bacaklarından yaralandı. Özyolcu'nun cesedi morga kaldırılırken, Evran Burhaniye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis firar eden saldırganın peşine düşerken, 4 çocuk babası İnan Özyolcu'nun emlak danışmanlığı yaptığı öğrenildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:28 Kaynak: İHA

Burhaniye, Balıkesir, 3. Sayfa
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