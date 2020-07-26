Otele taş ve tahrayla saldırıda darp edilen otel çalışanı o anları anlattı - Son Dakika

Antalya'nın Kemer içesinde pandemi nedeniyle bir süredir kapalı olan 4 yıldızlı otele 6 kişilik grup taş ve tahrayla saldırdı. Saldırı anında darp edilen otel çalışanı Özgür Kiraz o anları anlattı. Kiraz, "3 kişi üstüme atlayıp ensemden ve yüzümden darp ettiler. 'Artık gelsin sizi kim kurtarıyorsa kurtarsın. Aklınız varsa içeriye girmeyin, yine geleceğiz' dediler" diye konuştu.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi'ndeki 4 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pandemi nedeniyle kapalı olan 300 kişi kapasiteli 60 çalışanının bulunduğu otele bir grup gelerek taşlı ve tahralı saldırıda bulundu. Kapıların camlarını kıran şahıslar, içerideki bazı çalışanları da dışarıya çıkardı. Olayla ilgili otel yönetimi suç duyurusunda bulundu.

"YİNE GELECEĞİZ"

Otele giren saldırganlar tarafından darp edildiğini iddia eden otel çalışanı Özgür Kiraz o anları anlattı. Daha önce 3-4 kez saldırıya maruz kaldıklarını ileri süren Kiraz, "Otel sahibi olduğunu iddia eden kişi ve yanında getirdiği kişilerdi. Her seferinde değişik insanlarla 9-10 kişi geliyorlar. Olay günü otel çalışanı Gözde Hanım'la bekliyorduk. 6-7 kişi geldiler otelin cam kapısını önce taşlarla çatlatıp tekmeleyerek içeri girdiler. Biz jandarmayı aradık. Direkt benim yanıma geldiler, dışarı çıkmamı söylediler. 'Otel çalışanıyım, niye çıkayım?' deyince beni iteklediler. Diğer arkadaşım bir gün öncesi gece nöbetçisiydi ve uyuyordu. Onu da çıkardılar. Tekrar yanıma gelip bu sefer beni darp ettiler. En son 3 kişi kapının önünde üstüme atlayıp ensemden ve yüzümden darp ettiler. Dışarıya attıktan sonra bahçenin de dışına çıkmam için peşimden tahrayla geldi birisi. 'Artık gelsin sizi kim kurtarıyorsa kurtarsın. Aklınız varsa içeriye girmeyin, yine geleceğiz" dediler" diye konuştu.

"PANİK ODASI YAPILDI"

İşletmenin avukatı Oğuz Han, söz konusu otelin eski işletmecilerinin farklı tarihlerde de otele gelerek saldırılar gerçekleştirdiğini belirterek, "Şu ana kadar 6 farklı tarihte şüphelilerin benzer eylemleri oldu ama maalesef adli bir yaptırıma maruz kalmadılar. Karakola gidip ifadeleri alındı, şahıslar serbest kaldı. Kimliği tespit edilemeyen ve yakalanamayan şüpheliler var. Hal böyle olunca müvekkilim bir panik odası yaptı. Artık saldırı anında personel kendini bu odaya kilitleyerek güvenliğini sağlamaya çalışacak" ifadelerini kullandı.

(Suat Metin - Hanım Türk/İHA)