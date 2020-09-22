OTELİ MÜHÜRLENEN İŞLETMECİDEN ARDA TURAN'IN KARDEŞİNİN ŞİRKETİNE 2 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT TALEBİ - Son Dakika

OTELİ MÜHÜRLENEN İŞLETMECİDEN ARDA TURAN'IN KARDEŞİNİN ŞİRKETİNE 2 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT TALEBİ

SÜTLÜCE'de 2 yıl önce futbolcu Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan 'a ait AOT Yapı İnşaat Turizm A.Ş.'nin yaptırdığı otel inşaatının temel açma çalışması sırasında, istinat duvarının çökmesi sonucu, 4 katlı Ertürk Apartmanı ile toplam 7 komşu binada hasar meydana gelmiş, .

OTELİ MÜHÜRLENEN İŞLETMECİDEN ARDA TURAN'IN KARDEŞİNİN ŞİRKETİNE 2 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT TALEBİ, System.String[]
SÜTLÜCE'de  2 yıl önce  futbolcu Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan 'a ait AOT Yapı İnşaat Turizm A.Ş.'nin yaptırdığı otel inşaatının temel açma çalışması sırasında, istinat duvarının çökmesi sonucu, 4 katlı Ertürk Apartmanı ile toplam 7 komşu binada hasar meydana gelmiş, .inşaatın yanında bulunan bir otel de riskli olduğu gerekçesiyle mühürlenmişti. Mühürlenen otelin işletmecisi Şükran Aral,  AOT Yapı İnşaat Turizm A.Ş.'den maddi kayıplar yaşadığını belirterek 2 milyon liralık tazminat talebinde bulundu.

Şükran Aral'ın avukatı Fırat Söylemez,  şirketin  yüzde yüz kusurlu bulunduğunu, mağduriyetin giderilmesi için 2 milyon liralık tazminat talebinde bulunduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Biz bir otelin işletmecisi olarak kiracı sıfatıyla yapılmış kontrattaki bedelleri, içeride çalışanların maaşlarını, sigortalarını bu süreçte ödemek zorunda kaldık. Otel, Arda ve Okan Turan'ın sahibi olduğu firmanın burada yaptığı kazı çalışmaları sırasında istinat duvarının çökmesi sonucunda mühürlendi. Mahrum kalınan bir kar kaybı ve zararlarımız var. Arda ve Okan Turan, Ertürk binası sahiplerine sorumluluğun bizlere ait olduğu ve hataları olmadığını dile getirdi. Teknik bilirkişi raporuna göre burada ikinci sınıf işçilik, mühendislik çalışmaları olduğu, gerekli izinlerin alınmadığı belirlendi. Yüzde yüz Arda ve Okan Turan'ın firmasının sorumlu olduğu kayıt altına alındı ve mahkeme dosyasına sunuldu. Biz de dosyamızı hazırladık ve ihtar çektik. 2 milyon liralık talepte bulunduk. Üç gün de süre tanıdık. Tazminatın yanı sıra ceza ve soruşturma boyutu var. İmar mevzuatına aykırılık nedeniyle Ertürk binasının sahipleri tarafından başlatılan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemi talebiyle açılan ve devam eden bir soruşturma var."Avukatı vasıtasıyla şirkete  ihtarname gönderen Şükran  Aral, üç gün çerisinde talep edilen miktarın ödenmemesinin ardından mahkeme yoluna gideceğini söyledi.  İki yıl önce büyük hayallerle Sütlüce'de otel işletmeciliğine başladığını söyleyen Şükran Aral, "Burası benim bütün hayallerimin başladığı ama bütün hayatımın da mahvolduğu bir yer. Arda Turan tarafından yaptırılan  kazı çalışmasından dolayı istinat duvarları çöktü ve bizim yaptığımız projeye vurdu. Belediye sorgusuz sualsiz otelimiz mühürledi. Süresiz mühürlendi burası. Oteli kapattıktan sonra yaşadığım süreç korkunçtu" dedi.

Aral, "Arda Turan'a gerek medyayı, gerek ikili ilişkilerimizi kullanarak haber gönderdik. Buradaki herkesin mağduriyetinin giderileceği söylendi ancak hiçbir şekilde bize dönüş yapılmadı. Biz muhatap bulamadık. Hukuki sürecim devam ediyor, yardım istiyorum ve mağdurum. Her şeyimi kaybettim. Buraya 4 milyonun üzerinde bir yatırım yaptım. Evimi arabamı her şeyimi satarak bu otele yatırdım. Psikolojim bozuldu, yardım alıyor tedavi görüyorum. Arda Turan herkese mal olmuş bir futbolcu. Burada bu kadar insanı mağdur edemez. Ben onun yüzünden mağdur oldum" dedi.

- İstanbul

Okan Turan, Arda Turan, Futbolcu, Sütlüce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 16:47 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTELİ MÜHÜRLENEN İŞLETMECİDEN ARDA TURAN'IN KARDEŞİNİN ŞİRKETİNE 2 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT TALEBİ - Son Dakika

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