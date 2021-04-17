OTELİN BACASINDA ÇIKAN YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

Antalya'da 4 yıldızlı bir otelin çatısında bacadan başlayan yangın, personel ve itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Falez Caddesi üzerinde bulunan 4 yıldızlı bir otelin çatısında başladı. Bacanın yağdan tıkanması nedeniyle çıktığı belirtilen yangına ilk müdahaleyi otel personeli yangın söndürme tüpleriyle yaptı. Çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda da yangın büyümeden söndürülürken, ilk anda çıkan dumanlar, şehrin uzak bölgesinden cep telefonu kameralarına yansıdı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.