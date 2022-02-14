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Otelin balkonundan düşen genç kızın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı - Son Dakika

Otelin balkonundan düşen genç kızın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı

14.02.2022 16:04
Otelin balkonundan düşen genç kızın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı

Esenyurt'ta 16 yaşındaki genç kızın otelin balkonundan düşerek ölmesine ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Esenyurt'ta 16 yaşındaki genç kızın otelin balkonundan düşerek ölmesine ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan takipsizlik kararında, hayatını kaybeden Z.C'nin olay yerinde bulunan kişiler Y.Y, İ.D, A.T. ve U.A. ile Esenyurt'ta bulunan bir apart otele gittikleri anlatılarak, olay tarihi olan 25 Ocak 2021'de 18 yaşından küçük olan Z.C'nin başkasına ait kimlik bilgilerini kullanarak otel odasına girdiği kaydedildi.

Tanıkların beyanlarına göre, Z.C'nin balkondan atladığı ve kimsenin ittirme, vurma, darbetme, aşağı atma gibi eylemlerinin olmadığına yer verilen kararda, dosya kapsamı incelendiğinde ve alınan otopsi raporundan da anlaşılacağı üzere maktulün kasten ya da taksirle öldürüldüğüne veya intihara yönlendirildiğine ilişkin yeterince delil olmadığı belirtildi.

Maktulün intihar etmek suretiyle hayatını kaybettiğinin anlaşıldığı aktarılan kararda, olayla ilgili kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği anlatıldı.

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Büyükçekmece, Cumhuriyet, Esenyurt, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otelin balkonundan düşen genç kızın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otelin balkonundan düşen genç kızın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı - Son Dakika
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