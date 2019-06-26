Son Dakika Haberleri: Otelin bodrumunda 885 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi
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Otelin bodrumunda 885 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi

2 saat önce

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki bir otelin bodrum katında 885 şişe bandrolsüz içki bulundu.

Otelin bodrumunda 885 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi, System.String[]
AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki bir otelin bodrum katında 885 şişe bandrolsüz içki bulundu.
Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde, Güzelçamlı Mahallesi'ndeki otele operasyon düzenledi. Operasyonda, otelin bodrum katında 885 şişe bandrolsüz rakı, votka ve cin ele geçirildi. İçkilere el konulurken, otel işletmecisi E.Y. gözaltına alındı. E.Y.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


- Aydın
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:56 Kaynak: DHA
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