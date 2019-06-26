Otelin bodrumunda 885 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi
2 saat önce
AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki bir otelin bodrum katında 885 şişe bandrolsüz içki bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:56 Kaynak: DHA
AYDIN'ın Kuşadası
ilçesindeki bir otelin bodrum katında 885 şişe bandrolsüz içki bulundu.
Kuşadası İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde, Güzelçamlı
Mahallesi'ndeki otele operasyon düzenledi. Operasyonda, otelin bodrum katında 885 şişe bandrolsüz rakı, votka ve cin ele geçirildi. İçkilere el konulurken, otel işletmecisi E.Y. gözaltına alındı. E.Y.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
- Aydın
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