Son Dakika Haberleri: Otelin çatı katında yangın paniğe neden oldu
Son Dakika Güncel Haber

Otelin çatı katında yangın paniğe neden oldu

1 saat önce

SİNOP'ta bir otelin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Otelin çatı katında yangın paniğe neden oldu, System.String[]
SİNOP'ta bir otelin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın, saat 21.30'da Kurtuluş Caddesi'nde bir otelin çatı katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çatı katında dumanları fark eden çalışanlar, oteli tahliye etti. İhbar üzerine gelen Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında otelde hasar meydana geldi.


Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 10:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gaziemir'de orman yangını
Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi 17 yaşındaki aykut kurtardı Şehidin gözü yaşlı annesini öperek teselli etmeye çalışan kadın polis memuru, duygu dolu anlar yaşattı Emine Bulut'un annesi: Torunum, 'Anneanne ben ambulans çağırın diyorum, onlar çekim yapıyor' dedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 00:32:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otelin çatı katında yangın paniğe neden oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]