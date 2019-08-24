Otelin çatı katında yangın paniğe neden oldu
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SİNOP'ta bir otelin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 10:53 Kaynak: DHA
SİNOP'ta bir otelin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın, saat 21.30'da Kurtuluş Caddesi'nde bir otelin çatı katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çatı katında dumanları fark eden çalışanlar, oteli tahliye etti. İhbar üzerine gelen Sinop
Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında otelde hasar meydana geldi.
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