Son Dakika Haberleri: Otelin Çatısındaki Kar Kütlesi Vatandaşların Üzerine Düştü- Yaralıların Hastaneye Götürülüşü

Otelin Çatısındaki Kar Kütlesi Vatandaşların Üzerine Düştü- Yaralıların Hastaneye Götürülüşü

1 saat önce

Bursa Uludağ 1. Bölge'de bir otelin çatısındaki kar kütlesi vatandaşların üzerine düştü Kar kütlesi altından yaralı olarak çıkartılan 2 kişi, tedavi edilmek üzere Bursa'daki hastanelere sevk edilirken, kayıp olan 1 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor.

Otelin Çatısındaki Kar Kütlesi Vatandaşların Üzerine Düştü- Yaralıların Hastaneye Götürülüşü, System.String[]
Bursa Uludağ 1. Bölge'de bir otelin çatısındaki kar kütlesi vatandaşların üzerine düştü  Kar kütlesi altından yaralı olarak çıkartılan 2 kişi,  tedavi edilmek üzere Bursa'daki hastanelere sevk edilirken, kayıp olan 1 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor. Kar altında kaç kişinin olduğu henüz bilinmiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:08 Kaynak: DHA

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