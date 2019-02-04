Otelin Çatısındaki Kar Kütlesi Vatandaşların Üzerine Düştü -4
9 dakika önce
Bursa Uludağ 1. Bölge'de bir otelin çatısındaki kar kütlesi vatandaşların üzerine düştü Kar kütlesi altından yaralı olarak çıkartılan 2 kişi, tedavi edilmek üzere Bursa'daki hastanelere sevk edilirken, kayıp olan 1 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor.
Bursa Uludağ 1. Bölge'de bir otelin çatısındaki kar kütlesi vatandaşların üzerine düştü Kar kütlesi altından yaralı olarak çıkartılan 2 kişi, tedavi edilmek üzere Bursa'daki hastanelere sevk edilirken, kayıp olan 1 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor. Kar altında kaç kişinin olduğu henüz bilinmiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:33 Kaynak: DHA
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