Otelin Çatısındaki Kar Kütlesi Vatandaşların Üzerine Düştü -4

Bursa Uludağ 1. Bölge'de bir otelin çatısındaki kar kütlesi vatandaşların üzerine düştü Kar kütlesi altından yaralı olarak çıkartılan 2 kişi, tedavi edilmek üzere Bursa'daki hastanelere sevk edilirken, kayıp olan 1 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor.

Bursa Uludağ 1. Bölge'de bir otelin çatısındaki kar kütlesi vatandaşların üzerine düştü Kar kütlesi altından yaralı olarak çıkartılan 2 kişi, tedavi edilmek üzere Bursa'daki hastanelere sevk edilirken, kayıp olan 1 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor. Kar altında kaç kişinin olduğu henüz bilinmiyor.

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