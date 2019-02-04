Son Dakika Haberleri: Otelin Çatısından Düşen Kar Kütlesi Güvenlik Kamerasına Böyle Yansıdı

Otelin Çatısından Düşen Kar Kütlesi Güvenlik Kamerasına Böyle Yansıdı

1 saat önce

Otelin çatısından düşen kar kütlesi güvenlik kamerasına böyle yansıdıBURSA - Uludağ'da kar kütlesinin çökme anı görüntüleri, olayın boyutunu gösterdi.

Otelin Çatısından Düşen Kar Kütlesi Güvenlik Kamerasına Böyle Yansıdı, System.String[]
Otelin çatısından düşen kar kütlesi güvenlik kamerasına böyle yansıdı

BURSA - Uludağ'da kar kütlesinin çökme anı görüntüleri, olayın boyutunu gösterdi. Kütlenin iki parça halinde düşmesi dikkat çekerken, pistte bir kayakçının son anda kurtulması ve kenarda dinlenen 6 kişinin kütle altında kalması anbean kameraya yansıdı.
Uludağ'da güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan kar kütlesinin çökme anı, olayın boyutunu gösterdi. Görüntülerde, kütlenin iki parça halinde düşmesi dikkat çekerken, pistte bir kayakçının son anda kurtulması ve kenarda dinlenen 6 kişinin kütle altında kalması anbean kameraya yansıdı. Geçmiş yıllarda PTT Genel Müdürlüğü misafirhanesi olarak hizmet veren binanın son iki yıldır kamu tasarruf tedbirleri çerçevesinde kışın kullanılmadığı ortaya çıktı. Kurtarma çalışmalarında AFAD'ın iz takip köpeği ile Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri de kullanıldı. Bursa'daki AKUT, NAK gibi sivil toplum kuruluşlarının AFAD ve jandarma koordinasyonunda yaptıkları başarılı çalışma neticesinde mahsur kalanlar kısa sürede kurtarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:36 Kaynak: İHA

AFAD, Bursa, Uludağ, 3. Sayfa
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