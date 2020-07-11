Otelin havuzunda boğulan Suriyeli Yahya'nın babası: Başka çocuklar ölmesin - Son Dakika

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde otelin havuzuna kaçak giren iki oğlundan birisi ölen, birisi ise hastanede yaşam savaşı veren Suriyeli Fawaz Ahmed, "Otel yöneticilerinden şikayetçiyim. Bugün benim çocuğum öldü, başka çocuklar ölmesin" dedi.
Suriyeli Yahya (7) ve Muhammed Ahmed (10) kardeşler, dün akşam saatlerinde ilçede faaliyet gösteren ve kapalı olduğu ileri sürülen otelin bahçe duvarlarından içeriye atlayıp, serinlemek için havuza girdi. Yüzme bilmeyen kardeşlerin havuzda çırpındığını göre otel görevlisi, suya atladı. Görevli, iki kardeşi kurtardı. Çok miktarda su yutan ve solunum güçlüğü çeken kardeşler, çağırılan ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan kardeşlerden Yahya, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti, ağabeyinin ise tedavisi sürüyor.
Otelin yöneticisi Oktay A. ise soruşturmanın sürdüğünü, açıklama yapmayacaklarını söyledi.