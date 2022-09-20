Otelin havuzunda kalp krizi geçiren Orkun, boğuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Otelin havuzunda kalp krizi geçiren Orkun, boğuldu

20.09.2022 12:42
Otelin havuzunda kalp krizi geçiren Orkun, boğuldu

ADANA'da yüzmek için girdiği otelin havuzunda kalp krizi geçiren Orkun Songürer (32), boğuldu.

ADANA'da yüzmek için girdiği otelin havuzunda kalp krizi geçiren Orkun Songürer (32), boğuldu.

Olay, dün Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldığı otelde kimsenin olmadığı havuza yüzmek için giren Orkun Songürer, rahatsızlandı. Bir süre sonra Songürer'in havuzda hareketsiz yattığını gören görevlinin ihbarı üzerine otele polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kalp krizi geçirdiği belirlenen Orkun Songürer'in boğulduğu saptandı.

Orkun Songürer'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


YORUMLAR
500
Son dakika haberi: OTO TAMİRCİLERİN TAŞLAMA MAKİNESİ KAVGASI Son dakika haberi: OTO TAMİRCİLERİN TAŞLAMA MAKİNESİ KAVGASI Adana'da silahlı kavgaya karışan 2 zanlı tutuklandı Adana'da silahlı kavgaya karışan 2 zanlı tutuklandı
Kaynak: DHA

Kalp Krizi, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otelin havuzunda kalp krizi geçiren Orkun, boğuldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:49 28 yıllık faili meçhul cinayet özel ekip sayesinde aydınlatıldı! FETÖ'cü polisin olayı örtbas ettiği ortaya çıktı
10:41 Japonya'da eski Başbakan Abe'nin 11.5 milyon dolara mal olacak cenaze törenini protesto eden bir şahıs kendisini ateşe verdi
10:42 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,31 seviyesinden işlem görüyor
10:33 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic büyük savaşın yaklaştığını açıkladı: Dünya bir iki ay içinde daha önce görülmemiş bir çatışmaya girebilir
10:29 Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış 4 gün etkili olacak
10:32 Fenerbahçe, Ronaldo'nun antrenörünü Arda Güler için getiriyor!
10:21 Bilim insanlarından korkutan uyarı! Omicron'un yeni belirtisi gece ortaya çıkıyor
10:21 Derya Balta, eşi Hakan Balta'yı Tarık Çamdal ile aldattığı iddiasına sert tepki gösterdi: Hesap vereceksiniz, bunun bedeli olacak
10:09 Rusya'nın "kısmi askeri seferberlik" ilanına Ukrayna'dan yanıt: Bu karar, savaşın planlandığı gibi gitmediğini gösteriyor
10:02 Adana'da baba-oğul kavgası kanlı bitti! Biri mezarda, diğeri cezaevinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 11:13:17. #1.12#
SON DAKİKA: Otelin havuzunda kalp krizi geçiren Orkun, boğuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement