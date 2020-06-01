Otelin ilk müşterilerine alkışlı karşılama - Son Dakika

KORONAVİRÜS nedeniyle yaklaşık 2, 5 aydır kapalı olan Antalya'nın dünyaca ünlü beş yıldızlı otelleri bugünden itibaren kapılarını yeniden açmaya başladı. Türkiye'de 'Sağlıklı Turizm Belgesi' sahibi ilk otel olan Sueno Hotels Golf & Deluxe Belek, ilk müşterilerini ateş ölçer, maske, dezenfektan, kokteyl ve alkışlarla karşıladı.

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği sektörlerin başında gelen turizmde, Antalya'nın her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist ağırlayan otelleri yaklaşık 2,5 ay boyunca kapalı kaldı. Tarihinin en sessiz günlerini yaşayan beş yıldızlı oteller bugün başlayan normalleşme süreciyle birlikte kapılarını yeniden açtı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türk Standartları Enstitüsü ve akreditasyon kuruluşlarıyla, gönüllü uygulanan 'Sağlıklı Turizm Belgesi' programı çerçevesinde oteller, koronavirüs sürecine yönelik sosyal mesafe ve yeni hijyen kurallarına yönelik hazırlıklarını tamamladı. 'Sağlıklı Turizm Belgesi' için başvurularını yapan oteller arasında ilk sertifikayı Sueno Hotels Golf & Deluxe Belek aldı.

'ERTELEMEK YERİNE GELMEYİ TERCİH ETTİK'

Kayseri 'den Antalya'ya gelen ilk müşteriler muhasebeci Derda Kürklü, 7 aylık hamile eşi sağlık personeli Öznur Kürklü ile 8 yaşındaki çocukları Mustafa Alp , otel girişinde ateşleri ölçülüp, maske, dezenfektan ve kokteyl içecek takdim edildikten sonra alkışlarla karşılandı. Karantina sürecinde 90 gündür evde olduklarını belirten Derda Kürklü, "Otelle önceden görüşmelerimiz oldu ve gayet hijyenik bir otel. Bir hafta kalacağız. Tatil kararını daha önce vermiştik, korona günlerinde de bitiş tarihi tam denk geldi aslında. Biz de ertelemek yerine gelmeyi tercih ettik. Otelin de hijyenik olarak iyi hazırlandığını gördük. Aslında biraz tedirgindim ama otelle görüşmelerimizi yaptıktan sonra o tedirginliğimiz kalmadı ve gayet rahat bir şekilde geldik" dedi.

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