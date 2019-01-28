Son Dakika Haberleri: Otelin İstinat Duvarı Yıkıldı: 15 Ölü, 34 Yaralı

Otelin İstinat Duvarı Yıkıldı: 15 Ölü, 34 Yaralı

1 saat önce

Peru'da bir otelde gerçekleştirilen düğün töreni sırasında yaşanan toprak kayması, otelin istinat duvarını yıktı.

Peru'da bir otelde gerçekleştirilen düğün töreni sırasında yaşanan toprak kayması, otelin istinat duvarını yıktı. Duvar davetlilerin üzerine devrilirken, olayda 15 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı. Abancay Kasabasındaki Alhamra Oteli'nde bir düğün sırasında toprak kayması meydana geldi. Kutlama yapıldığı sırada toprağın kaymasıyla otelin istinat duvarı, davetlilerin üzerine yıkıldı. Olay yerinde 13, hastanede 2 olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 34 kişinin tedavisi sürerken, 5 kişinin de durumunun kritik olduğu bildirildi.

Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:31 Kaynak: İHA

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