Otelin kanalizasyon borusuna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika

Otelin kanalizasyon borusuna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

Otelin kanalizasyon borusuna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldıMuğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin kanalizasyon borusuna sıkışan kedi yavrusu, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından fayans ve boru delinerek kurtarıldı.

Otelin kanalizasyon borusuna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin kanalizasyon borusuna sıkışan kedi yavrusu, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından fayans ve boru delinerek kurtarıldı. Göltürkbükü Mahallesi'nde bir otelin çamaşırhanesindeki kanalizasyon borusundan kedi sesi duyan çalışanlar, Bodrum AKUT gönüllülerine durumu bildirip, yardım istedi. Ekipler, bir günden fazla süredir kanalizasyon borusunda sıkıştığı sanılan kediye, fayans ve boruyu delerek ulaştı. Kedi yavrusu sıkıştığı yerden yaklaşık 2.5 saatlik çalışmayla kurtarıldı. Yavru kedi yıkandıktan sonra sokağa bırakıldı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Yeşilçam'ın 57'lik güzeli, fiziği ile yıllara meydan okuyor

Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez

5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi

Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı

Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı

Sevgilisinin bikinili fotoğraflarını sildirmek isteyen Cem'e kötü haber

Adını Feriha Koydum'un Cansu'sunun geçirdiği değişim göz kamaştırdı

Aleyna'dan reklam ücretine dudak uçuklatan zam

Protestolara bu halde katılan yıldız şarkıcı takdir topladı

Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı

Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi

Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı

Ezhel Avrupa'nın göbeğindeki gösteriye katıldı! Pankarttaki slogan dikkat çekti

Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli

İşte Benim Stilim'in Barbie'si bakın şimdi ne halde!