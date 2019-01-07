Otelin Resepsiyonundaki Asma Tavan Çöktü
1 saat önce
İZMİT'te, bir otelin resepsiyonunda bulunan asma tavan çökerken, resepsiyonda kimsenin olmaması olası bir faciayı engelledi.
İZMİT'te, bir otelin resepsiyonunda bulunan asma tavan çökerken, resepsiyonda kimsenin olmaması olası bir faciayı engelledi.
Olay gece saatlerinde, İzmit Kemalpaşa Mahallesi
Eski Postane Sokak'ta bulunan bir otelde meydana geldi. Otelin resepsiyon kısmında asma tavan çöktü. Yaşanan gürültü ile otelde bulunan müşteriler resepsiyona doğru yönelirken, asma tavanın çöktüğünü görünce şok yaşandı. Tavanın çöktüğü sırada resepsiyonda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.
Otelde bulunan Kocaeli
'de yayınlanan bir derginin sahibi olan Tolga Tamer, sosyal medyada fotoğrafları paylaşarak, iş yemeği için otele gittiğini, olaydan 15 dakika önce resepsiyonun bulunduğu alandan geçtiğini, yemek masasındayken kopan büyük gürültü nedeniyle yerlerinden fırladıklarını belirtti.
- İzmitkocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:57 Kaynak: DHA
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