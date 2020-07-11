Otelin su tankı patladı: 2 yaralı - Son Dakika

Otelin su tankı patladı: 2 yaralı

Otelin su tankı patladı: 2 yaralı Muğla Ortaca'da bir otelde meydana gelen patlama sonucu ortalık savaş alanına döndü.

Otelin su tankı patladı: 2 yaralı

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MUĞLA - Muğla Ortaca'da bir otelde meydana gelen patlama sonucu ortalık savaş alanına döndü. Patlama sonucu bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri yaralanan kişiyi otelden tahliye edip hastaneye kaldırdı. Patlama nedeniyle çevredeki binaların çatısına da enkazlar fırladı.

Olay sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir otelin çatısında bulunan sıcak su basınç kazanı büyük bir gürültü ile patladı. İlçenin pek çok noktasından duyulan patlama ile otelin çatısı ve çevresi savaş alanına döndü. Patlama nedeniyle binanın çatısı adeta bomba düşmüş gibi delinirken, otelin çevresinde bulunan binaların çatılarına da çok miktarda enkaz düştü. Çevreye yayılan enkazın başka insanlara zarar vermemesi teselli kaynağı oldu. Patlama nedeniyle bölgedeki bazı bina ve araçlarda maddi hasar oluştu.

Patlamanın şiddeti ile kazanın parçaları metrelerce öteye savruldu. Patlamanın etkisi ile çok sayıda aracın camı kırılırken patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Ortaca İlçe Merkezi'nden Muğla- Antalya karayoluna çıkan yol enkaz ve patlama nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. Kapanan yolun temizlenmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Patlama anında çatıda çalışan bir işçinin vücudunda ciddi yanıklar oluştuğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 13:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Otelin su tankı patladı: 2 yaralı - Son Dakika
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