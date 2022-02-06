Otelin sundurması biriken karla çöktü: 3 yaralı - Son Dakika

ANTALYA'da, Saklıkent Kayak Merkezi'ndeki otelin sundurması, biriken karın ağırlığıyla çökerken, altında kalan 3 kişi ise yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Saklıkent Kayak Merkezi'nde meydana geldi. Otelin sundurması, üzerinde biriken karın ağırlığıyla aniden çöktü. Kar yığını ve sundurma parçalarının altında kalan 3 kişi de yaralandı. Sağlık ekibi, hemen yaralılara müdahale etti. Saklıkent Yapı Kooperatifi Başkanı Emin Altıner, otelin sorumluluk alanındaki kafe ile jandarma biriminin olduğu yere sundurmanın çöktüğünü, altında kalanların da hafif yaralandığını söyledi.