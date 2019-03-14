Otelin Yanındaki Araziyi "Doğal Yaşam Parkı" Yaptı

Bolu'da bir otel işletmecisi, otelinin yanındaki 50 dönümlük araziyi "doğal yaşam parkı"na dönüştürdü.

MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Bolu'da bir otel işletmecisi, otelinin yanındaki 50 dönümlük araziyi "doğal yaşam parkı"na dönüştürdü.



Karacasu beldesindeki otelin sahibi Halit Ergül, doğayı ve hayvanları korumak için otelinin yanındaki 50 dönümlük araziyi doğal yaşam parkı yapmak için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden izin belgesi aldı.



Ergül'ün doğal yaşam parkına çevirdiği arazi, geyik, karaca, ceylan, dağ keçisi, tavuk, sülün, kaz, ördek, horoz, tavus kuşu gibi birçok hayvan türüne ev sahipliği yapıyor.



Doğal yaşam parkında, yaralı yabani hayvanların tedavi ve rehabilitasyonları da gerçekleştiriliyor.



Asırlık meşe ağacı proje değiştirtti



İşletmeci Halit Ergül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevre hassasiyeti dolayısıyla 2008'de otel yapımı sırasında inşaat alanındaki 300 yılık meşe ağacının kesilmemesi için ek ödeme yaparak proje değiştirdiğini söyledi.



Ergül, "Ağacı keserek oteli tek blok halinde yapabilirdik. Otel, 170 odalı, büyük bir otel değil. Bu ağaç nedeniyle oteli ikiye böldük ve projede değişiklik yaptık. Bu da bize maddi olarak ek yük getirdi ama değdi. Şimdi 320 yaşına yaklaşan bir meşe ağacımız var. Bu yaştaki bir meşe ağacını bir yerden bir yere dikmeniz mümkün değil." diye konuştu.



Ergül, otelin, Kültür ve Turizm Bakanlığınca çeşitli kriterlerde incelenerek çevreye duyarlı tesisler kategorisine dahil edildiğini ve bu kapsamında "Yeşil Beş Yıldız" belgesi aldığını kaydetti.



Otelin yanındaki 50 dönümlük araziyi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden izin belgesi alarak doğal yaşam parkına dönüştürdüğünü dile getiren Ergül, şöyle devam etti:



"Buraya geyik, karaca, ceylan ve yaban keçisi getirdik. Burada hayvanlar doğal yaşam alanlarındaki gibi serbest şekilde geziyor. Hayvanat bahçesi gibi daha küçük alanlarda değil de geniş bir alanda dolaşıyor. Burada ayrıca tavuk çeşitleri, sülün, kaz, ördek, horoz, tavus kuşu gibi hayvanlar da var."



"Yaralı hayvanlar rehabilite ediliyor"



Ergül, otel müşterilerinin, geyik, karaca, ceylan ve dağ keçi gibi hayvanlara yoğun ilgi gösterdiğini anlatarak, "İlk etapta hayvanların ormandan otelin yakınına geldiğini düşünüyorlar. Hayvanların bulunduğu alanın doğal yaşam parkına ait olduğunu öğrendiklerinde şaşırıyorlar. Tavukların yumurtalarından misafirlerimize veriyoruz. Misafirlerimiz hayvanlarla fotoğraf çekinmek adeta yarışıyor." diye konuştu.



Kaçak avcılar tarafından vurularak ya da araç çarpması sonucu yaralanan yabani hayvanların tedavisini yaptırdığını aktaran Ergül, bu hayvanların doğal yaşam parkında rehabilite edildiğini sözlerine ekledi.

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