Otelini sağlık çalışanlarına açan Tuncay Şanlı?ya teşekkür plaketi

?SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde bulunan otelini konaklamaları için sağlıkçılara açan Tuncay Şanlı 'ya, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Akif Çakar teşekkür ederek, plaket verdi.

Serdivan ilçesinde bulunan 'On7' isimli otelini sağlık çalışanlarına açan eski Milli futbolcu ve teknik direktör Tuncay Şanlı'yı, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Akif Çakar, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli Prof. Dr. Hasan Salik Sağlam ile Prof. Dr. Fehmi Çelebi ziyaret etti. Tuncay Şanlı'ya ve otel çalışanlarına plaket veren Başhekim Dr. Mehmet Akif Çakar, 'Tuncay Şanlı'ya bu ince davranışından ötürü bütün sağlıkçılar olarak teşekkür ediyoruz. Kendisine minnettarız. Bütün arkadaşlarımız da kaldıkları süre çerçevesinde çok memnun kaldılar. Çok iyi bir konukseverlik gösterildi. Bu davranışın diğer insanlara da örnek olması dileğiyle çok teşekkür ediyorum' dedi.

Gerçek teşekkürü sağlıkçıların hak ettiğini belirten Tuncay Şanlı, 'Önemli bir süreçten geçtik. Halen de devam ediyor. Bu tedbiri, bu mesafeyi korudukça daha iyiye gittiğimizi gördük. Sağlıkçılarımız bize teşekkür için geldiler ama biz onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Çünkü inanılmaz bir mücadele gösterdiler. Halen de devam ediyorlar. Biz de elimizden geldiğince sürecin başından beri sağlıkçılara otelimizi açacağımızı söylemiştik. Şu an normalleşmeye dönerken onlar da evlerine sağ salim gittiler. Dediğim gibi, onlar teşekküre geldiler ama biz onlara ne kadar teşekkür etsek az' diye konuştu.

- Sakarya