Oteller Artık Böyle Müşteri Bulacak!

B1 Turizm Teknolojileri Müdürü Bahadır Çakar, "Yapılan bir araştırmaya göre bir müşteri otelde bir otelde rezervasyon yaptırmadan önce ortalama 8 defa otelin sitesini ziyaret ediyor. Bu sebeple İcibot geliştirilebilir yapay zekası ile o müşteri ile doğrudan iletişime geçiyor ve tercihleri olumlu yönde etkiliyor" dedi. Müşterinin aramalarını detaylandırarak tanımaya başladığını ve yapay zeka teknolojisi sayesinde hangi oteli tercihlerini misafire sunduğunu belirten Bahadır Çakar, "Kişi tek tek otelleri gezmek yerine İcibot'un da yardımı sayesinde aradığı otele hemen ulaşıp rezervasyon yaptırıyor" diyerek uygulamanın otel ve müşteri arasında nasıl bağlantı kurduğunu ifade etti.

Uygulama Müşteri ile Üç Noktada Buluşuyor

İcibot uygulamasını müşteri ile üç noktada buluştuğunu dile getiren Bahadır Çakar, uygulamayı şöyle anlattı. "Uygulamamız otelle müşteri arasındaki ilişkiyi üç temel boyutta inceliyor. İlk olarak müşteri otele gelmeden önce rezervasyon sürecinde bizimle iletişim kurup bizden destek istiyor. İkinci olarak geldikten sonra deneyimi yaşarken yaşadığı negatif durumlarda bizden destek istiyor. Üçüncüsü de otel deneyimini bitirdikten sonra pozitif ya da negatif yorumları belli kanallarla aktarmak için bizimle iletişimini sürdürüyor"

İstek ve Şikayetlere Anında Çözüm Üretecek

Otel hakkında istek ve şikâyete anında cevap veren bir yapısı olduğunu dile getiren Bahadır Çakar, İcibot'un misafir ile konaklanacak yer arasında köprü kurduğunu sözlerine ekledi. Çakar, "Bizim yapay zekamız bir sanal asistan aslında ve bir misafire otele gelmeden önce o oteli tercih etmesi için otelin fırsatlarını, imkanlarını, olanaklarını ve yaşattığı deneyimleri doğrudan arada bir insan olmadan aktarabilen bir yazılım.Otele geldikten sonra da bu istek ve şikâyete anlık çözüm üretebilen bir yapıdır. Müşterinin otelden ayrıldıktan sonra da iletişim kurmaya devam edecek. Hatta özel günlerinde misafir ile iletişime geçecek kadar anlayan ve tanıyan bir yapıda olacak" diye konuştu.

Otellere Oldukça Fazla Katkısı Olacak

Yapay zeka teknolojisinin olduğu sohbet robotları sayesinde İcibot'un otellere oldukça katkı sağlayacağının altını çizen Turizm Teknolojileri Müdürü Bahadır Çakar, faydalarını şu şekilde sıraladı, "Yapay zeka teknolojisini sohbet robotlarında da görebildiğimiz İcibot, önerileri kişiselleştirebilme, misafire geçmiş alışkanlıkları temelinde özel sunumlar teklif edebilme gibi yetenekleri sayesinde yukarı satış ve çapraz satış potansiyelini önemli ölçüde arttırır. Otellerin önemli kalemlerinden olan reklam-tanıtım faaliyetleri ve çevrimiçi seyahat acenteleri giderlerinde de önemli ölçüde azalmayı beraberinde getirecektir.Bu da gelir artışına etki edecektir. Çoklu dil desteği sayesinde oteller dünyanın her yerinden misafir ağırlama şansını elde edecekler. Oda hizmeti konusunda sohbet robotları insanlardan daha iyisini yapabilir. Örneğin, odaya yemek servisi istendiğinde robot menü seçeneklerinin resmilerini gösterebilir, misafirin geçmiş alışkanlıkları temelinde önerilerde bulunabilir, yemeğin ücretini anında hesaplayabilir, ne kadar sürede servis edileceğini bildirebilir. İlave havlu veya battaniye gibi talepler de bu robotlar üzerinden kolayca yapılabilir"