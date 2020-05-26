Oteller bölgesindeki yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

Oteller bölgesindeki yangın büyümeden söndürüldü

Çöplük alanında başlayan yangın otellere ulaşmadı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat İlçesinde Kızılağaç Turizm Bölgesinde 5 yıldızlı 2 otelin arasında bitki ve ağaçlarında bulunduğu alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucunda kısa sürede söndürüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsisli alanda çıkan yangına ilk müdahaleyi devriye görevi yapan eden Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı motorize ekip yaptı. Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğü'ne ait olan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edilen alanın çevrede bulunan tesisler tarafından bitki yetiştirme ve çöplük alanı olarak kullanıldığı, yangının çöplerin yakılması sonucu çıktığı belirlendi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.