Oteller doldu, tatilciler araçlarında kaldı - Son Dakika

Bir buçuk yıldır hayatımızda olan salgından sıkılanlar,

9 günlük kurban bayramını değerlendirmek isteyenler ve büyük şehirlerden bunalanlar tatil beldelerine çıkarma yaptı..

Marmara Bölgesi'nin önemli tatil merkezilerinde olan Yalova'nın Çınarcık

ilçesi nüfusunun neredeyse 20-30 katına ulaştı..

Burası da Balıkesir'in Marmara Denizi'nde

yer alan Avşa Adası.. Avşa'nın da nüfusu yaz sezonuyla birlikte katlandı..

Antalya'nın Alanya ilçesinde otel ve pansiyonlarda yer bulamayan tatilciler, geceyi arabalarında ve kurdukları çadırlarda geçiriyor..

Araçlarında yiyecek ve içeceklerini de stoklayan tatilciler, deniz, kum ve güneşin tadını çıkarıyor..