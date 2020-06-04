Oteller grubu koronavirüs önlemlerini açıkladı - Son Dakika

Oteller grubu koronavirüs önlemlerini açıkladı

Dünyayı koronavirüs salgını sarsmaya devam ederken Limak International Hotels & Resorts grubu, salgınına karşı bir "Hijyen Manifestosu" yayınlayarak aldığı koronavirüs önlemlerini duyurdu.

Oteller grubu koronavirüs önlemlerini açıkladı, System.String[]
Dünyayı koronavirüs salgını sarsmaya devam ederken Limak International Hotels & Resorts grubu, salgınına karşı bir "Hijyen Manifestosu" yayınlayarak aldığı koronavirüs önlemlerini duyurdu.

Limak International Hotels & Resorts grubu, çalışanlarının ve misafirlerinin sağlığı için koronavirüs pandemisi sürecinde yaşanabilecek olası salgın risklerinde karşı hijyen ve temizlik önlemlerini artırdığını açıkladı. Grup, Türkiye ve Kıbrıs'taki toplam 8 otelde uygulanmakta olan standartlara ilaveten pandemi nedeni ile gerekli tüm hijyen önlemlerini aldığını duyurdu. Şirket, konuyla ilgili bir "Hijyen Manifestosu" yayınlayarak alınan önlemleri paylaştı.

BİRİNCİ ÖNCELİK TOPLUM SAĞLIĞI

İnsan odaklı hizmet anlayışıyla ilk günden bu yana çalışmalarını sürdürdüklerine dikkat çeken Limak Turizm Grubu Başkanı Kaan Kavaloğlu, "Koronavirüs vakasının ülkemizde ilk defa tespit edildiği andan itibaren oluşturduğumuz Kriz Yönetim Birimi, Departman İçi Komiteler ve İşyeri Sağlık & Güvenlik Ekibimiz ile gündemi ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Salgın ile ilgili tespitler ve önerilerle gelişen yeni durumlara göre 'Limak Post Covid Aksiyon Planı'nı uygulamaya devam ediyoruz. Böylesi olağanüstü bir dönemde tesislerimizde tatil yapma kararı alan misafirlerimize karşı olan sorumluluğumuzun bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Almış olduğumuz tüm önlemler misafirlerimizin ve personelimizin dolayısıyla tüm toplumumuzun sağlığını koruma hedeflidir; bu nedenle uyarı ve yönergelerimizi misafirlerimizle paylaşarak, bize bu konuda destek vermenizi önemle rica ediyoruz. Bu zor günleri tüm önlemlere uyarak geride bırakacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

PERSONEL İÇİN ÖNLEMLER ALINDI

Bu noktada alınan önlemlerle ilgili bilgiler paylaşan Kavaloğlu, "Her bir personelimize ayrı ayrı olmak üzere, işbaşı yapmadan önce gerekli sağlık kontrolleri düzenli olarak yapılıyor. Servis amaçlı kullandığımız araçlar yüzde 50'lik doluluk oranıyla personelimize hizmet ediyor. 24 saat gözetim altında bulunan personel lojmanlarına dışardan ziyaretçi girişi kabul edilmiyor" dedi.

VİRÜSE KARŞI ÖZEL ETKİLİ DEZENFEKTAN

Tüm otellerin ince püskürtme tekniğine sahip ULV cihazlarıyla düzenli olarak dezenfekte edildiğine de dikkat çeken Limak Turizm Grubu Başkanı Kaan Kavaloğlu, şu bilgileri paylaştı: "Misafir odaları, restoranlar, barlar, rekreasyon alanları, çocuk kulübü ve oyun alanları, toplantı, kongre salonları eğitimli dezenfeksiyon ekipleri tarafından 24 saat boyunca ULV cihazlar ve Sağlık Bakanlığı onaylı koronavirüse karşı etkili dezenfektanlarla dezenfekte ediliyor. Yine mutfak alanları, depolar, ofisler ve genel kullanım alanları da aynı titizlikle virüsten arındırılıyor."

GRUBUN ALDIĞI ÖNLEMLERDEN BAZILARI MANİFESTODA ŞÖYLE BELİRTİLDİ;

"Misafir alanlarında bulunan masa, sandalye ve oturma grupları güvenli sosyal mesafe kuralına uyularak yerleştirilmiştir.

Asansör girişlerine kullanım kuralları asılmıştır. Asansör kapasiteleri, yeniden düzenlenmiş, ağırlık kapasiteleri revize edilmiştir. Aynı anda maksimum 2 misafir tarafından kullanılacak şekilde sınırlandırılmıştır.

Tüm havuz ve plaj şezlongları güvenli sosyal mesafe kuralına göre yerleştirilip her kullanım sonrasında düzenli dezenfekte edilmektedir.

Genel mekan klima ve havalandırma filtreleri düzenli olarak temizlenmekte ve sıklaştırılmış periyodik bakım-onarımdan geçmektedir.

Geç Çıkış Odaları, soyunma odaları ve duş kabinlerinin temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri sıklaştırılmış olarak günlük yapılmaktadır.

Misafir bagajları ve kişisel eşyaları özel hazırlanan bir odada bellboylar tarafından ULV püskürtme sistemi ile dezenfekte edilerek misafir odalarına güvenle taşınmaktadır.

Misafirlere ve gelen ziyaretçilere, termal kamera veya temassız termal sensörlü ateş ölçerlerle vücut sıcaklığı kontrolleri gerçekleştirilmektedir.

Otellerimizin lobi ve restoran giriş kapılarına yerleştirilen termal kameralar ile misafirlerimizin ateşi ölçülmektedir. Ateşi yüksek tespit edilen misafirlerimiz, işyeri hekimine yönlendirilmektedir. Muayene sonucu doktor raporu, otel yönetimine bildirilerek, gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Kişisel sağlığınız ve toplum sağlığı için ilgili yönlendirmelere uymanızı önemle rica ederiz.

Misafirlere verilen kapı kartları, geri dönüşüm için temas olmadan UVC (Ultraviyole -Yüzey Dezenfeksiyon) cihazı yerleştirilmiş olan kutuların içine misafirler tarafından atılıp,daha sonra hijyen işlemine tabi tutulmaktadır.

Misafirlere, giriş işlemleri sırasında son on dört günlük seyahat hareketleri ile ilgili  anket yapılmaktadır.

Misafirlerimize, oda kapı kartları dezenfekte edilmiş olarak, steril ambalaj içerisinde yüz maskesi ile birlikte sunulmaktadır. Misafirlere verilen kapı kartları, geri dönüşüm için temas olmadan UVC (Ultraviyole - Yüzey Dezenfeksiyon) cihazı yerleştirilmiş olan kutuların içine misafirler tarafından atılıp, daha sonra hijyen işlemine tabi tutulmaktadır.

Konaklama ve ekstra ödemelerinin, kredi kartı ve banka kartlarının temassız özelliği kullanılarak yapılması tercih edilmektedir. Nakit ödemeler için resepsiyon para kasalarımıza dezenfekte edici UVC cihazı yerleştirilmiştir.

İçinde bulunduğumuz dönemde oda temizlik ve dezenfeksiyon süreleri uzun zaman aldığından otellerimizde uygulanan giriş saati 15: 00, çıkış saati 11: 00'dır."


- İstanbul
Limak Holding, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 12:04 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Oteller grubu koronavirüs önlemlerini açıkladı - Son Dakika

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