Oteller hijyen ve sosyal mesafeli tatile hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Oteller hijyen ve sosyal mesafeli tatile hazırlanıyor - Son Dakika Ekonomi

Oteller hijyen ve sosyal mesafeli tatile hazırlanıyor

6 saat önce

Albayrak Grubu Turizm Koordinatörü Harun Gençtürk, Teos Village Hotel'in koronavirüs nedeniyle hızlı bir şekilde restoran kapasitesini büyütme çalışmalarına başladıklarını belirterek, "İkinci bir alakart restoranı oluşturduk.

Oteller hijyen ve sosyal mesafeli tatile hazırlanıyor, System.String[]

Albayrak Grubu Turizm Koordinatörü Harun Gençtürk, Teos Village Hotel'in koronavirüs nedeniyle hızlı bir şekilde restoran kapasitesini büyütme çalışmalarına başladıklarını belirterek, "İkinci bir alakart restoranı oluşturduk. Yiyecek içecek konsepti değişikliklerine hızlıca dönüşebilecek şekilde tüm hazırlıklarımızı da yapıyoruz." dedi.

Gençtürk, koronavirüs sürecinin turizme etkisi ve Albayrak Grubu bünyesinde muhafazakar aile konsepti ile faaliyet gösteren Teos Village Hotel'in yeni sezona hazırlıklarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin Avrupa ülkelerinden daha az vaka görülmesi ve pandemi sürecini iyi yönetmesi dolayısıyla öne çıktığını belirten Gençtürk, yurt dışı uçuşlarının başlaması halinde Türkiye'nin 2020 yaz sezonunu olumlu geçireceğine inandığını söyledi.

Gençtürk, kurallara riayet edilirse Türkiye'de turizm sezonunun diğer ülkelere göre avantajlı geçirilebileceğini dile getirdi.

"Personelin hijyen eğitimlerine başladık"

Harun Gençtürk, koronavirüsün Teos Village Hotel'in de bulunduğu İzmir'deki Sığacık bölgesini etkilemediğini, bu bölgede vakaya rastlanmadığını belirtti.

Gençtürk, Bakanlık talimatlarının uygulanmasının yanı sıra bazı uluslararası örgütlerinin konaklama tesislerinde uygulanmasını istediği kurallara dikkat ettiklerini söyledi.

Pandemi başladığı günden bu yana maske ile ilgili kendi çözümlerini üreterek Teos Village Hotel bünyesinde günde 200 maske üretimi yaptıklarını anlatan Gençtürk, şunları kaydetti:

"Çünkü ilave mekanlar ile ilgili inşa faaliyetlerimiz devam ediyor. Gerek otel çalışanlarımıza gerek ise iş ortaklarımızın çalışanlarına maskeleri her gün dağıttık. Ayrıca günde 3 kez ateş ölçümü yaptık. Aşçıbaşımız, öğün mönülerimizi bağışıklık sistemimizi güçlendirecek şekilde değiştirdi. Yemekhanemizde sosyal mesafe kuralları doğrultusunda işaretlemeler yaptık, masalarda 1'er kişi yemek yiyecek şekilde düzenlemelere gittik."

Teos Village Hotel'in Sığacık'taki konumu ve ekolojik yapısıyla ödül almış bir tesis olduğuna işaret eden Gençtürk, tesisin, villa konseptinde 128 dönümlük arazi içerisinde olduğunu ve bu arazinin sadece 20 dönümünün kullanıldığını kaydetti.

Gençtürk, yatırımlara ve renovasyon çalışmalarına devam ettiklerini anlatarak, "Virüsten dolayı hızlı bir şekilde Teos Village Hotel'in restoran kapasitesini büyütme çalışmalarına başladık. İkinci bir alakart restoranı oluşturduk. Yiyecek içecek konsepti değişikliklerine hızlıca dönüşebilecek şekilde tüm hazırlıklarımızı da yapıyoruz. Deniz konusunda avantajlıyız, çünkü bize ait iki ayrı koyumuz var. Sosyal mesafeye uygun şekilde tatil yapılabilecek tesis imkanlarına sahibiz." diye konuştu.

Personelin hijyen eğitimlerine başladıklarını belirten Gençtürk, "Bakanlığımızın sertifikasyon maddelerine göre eksiklerimiz varsa onları da gidererek otelimiz için sertifikamızı almak istiyoruz." dedi.

"Umudumuz yüzde 50 doluluk ile çalışmanın zorunlu kılınmaması"

Gençtürk, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun açıklamalarını takip ettiklerini belirterek, misafirlerin, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir şekilde tatilini gerçekleştireceği düzeni alacaklarını, bundan kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini söyledi.

Geçen yıl, iş ortakları Tatilal.com ile çok iyi bir yaz geçirdiklerini aktaran Gençtürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen yıl haziran ve eylül dönemi doluluk ortalamamız olan yüzde 95,13 ile sezonu kapattık. Bu yıl Bakanlığın açıklaması doğrultusunda mevcutta yüzde 50 kapasite ile çalışma durumumuz söz konusu olabilir ve hedefimiz bu yüzde 50'nin yüzde 100'ünü doldurmak. Kaldı ki iş ortağımız Tatilal.com ile yürüttüğümüz başarılı erken rezervasyon kampanyası sürecinde, zaten yüzde 30 doluluğa ulaşmıştık. Umudumuz bakanlığın yüzde 50 doluluk ile çalışmayı zorunlu kılmaması."

"Gelecek yıllar için yatak sayımızı 900'e çıkartmayı hedefliyoruz"

Gençtürk, Teos Village Hotel'i 2 yıl önce Albayrak Grubu bünyesine kattıklarını ifade ederek, "Arıtmadan aydınlatmaya kadar yenileme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gelecek yıllar için de 500 yatak sayısını 900'e çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Farklı destinasyonlarda da turizm yatırımlarını devam ettirdiklerini anlatan Gençtürk, "Kış oteli düşüncemiz var. Yazın resort otellerimizde çalıştırdığımız personeli, kışın kayak otelinde çalıştırarak 12 ay istihdam etmek istiyoruz. Araştırma ve projelerimiz devam ediyor." diye konuştu.

İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 11:52 Kaynak: AA


Son Dakika

Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı Soğanda şehirler arası fiyat dengesizliği: Adana'da halde 90 kuruş, İstanbul'da markette 6,5 TL Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak Tokat'taki tekstil firması İtalya, Fransa ve İngiltere'den 1 milyon ceset torbası siparişi aldı En geç Haziran başında açılacak restoran ve kafelerde yeni dönem başlıyor: Masalarda tuzluk bile olmayacak TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi Son Dakika: Ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği yarın başlıyor Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni yarın geçecek Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı Altının gram fiyatı 395,5 lirayla tarihi rekorunu tazeledi Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak Motorine 7 kuruş indirim geldi BDDK'dan manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yeni yönetmelik: Döviz manipülatörlerine ceza kesilecek Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
Güvenlik görevlisini 15 kurşunla vuran şüpheli, balkona çıkıp Güvenlik görevlisini 15 kurşunla vuran şüpheli, balkona çıkıp "Polis çağırın" diye bağırdı         
18:15
TFF'den ekonomik koşullarla ilgili öneri: Sözleşmeler Türk hukukuna uygun olarak yeniden belirlenmeli TFF'den ekonomik koşullarla ilgili öneri: Sözleşmeler Türk hukukuna uygun olarak yeniden belirlenmeli         
18:13
Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı         
17:52
Eski Fenerbahçeli Stjepan Tomas: Bjelica Fenerbahçe'ye giderse baskı yaşar Eski Fenerbahçeli Stjepan Tomas: Bjelica Fenerbahçe'ye giderse baskı yaşar         
17:51
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına takılan 19 yaşındaki gelin, özel izinle evlendi Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına takılan 19 yaşındaki gelin, özel izinle evlendi         
17:47
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı         
17:43
Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi         
17:27
Bayern Münih'in eski golcüsü Miroslav Klose, antrenör olarak kulübe geri döndü Bayern Münih'in eski golcüsü Miroslav Klose, antrenör olarak kulübe geri döndü         
17:26
Son Dakika: Ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği yarın başlıyor Son Dakika: Ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği yarın başlıyor         
17:17
Komşu ziyaretine giden kadın, apartman bahçesinde fenalaşarak hayatını kaybetti Komşu ziyaretine giden kadın, apartman bahçesinde fenalaşarak hayatını kaybetti         
17:13
Bel ağrısı şikayeti ile doktora giden kişinin 3 böbrek taşıdığı ortaya çıktı Bel ağrısı şikayeti ile doktora giden kişinin 3 böbrek taşıdığı ortaya çıktı         
17:08
ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti         
17:07
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den AVM uyarısı: Yapay havalandırmanın olduğu mekanlar güvenli değil Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den AVM uyarısı: Yapay havalandırmanın olduğu mekanlar güvenli değil         
17:01
PSG, 42 yaşındaki Formiga'yla yeni sözleşme imzaladı PSG, 42 yaşındaki Formiga'yla yeni sözleşme imzaladı         
16:54
Altının kilogramı 392 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 392 bin liraya yükseldi         
16:50
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik         
16:47
Mike Tyson'ın kulağını ısırdığı boksör Evander Holyfield, boksa geri dönüyor Mike Tyson'ın kulağını ısırdığı boksör Evander Holyfield, boksa geri dönüyor         
16:44
Gaziantep'te bir günlük bebek çöpte bulundu Gaziantep'te bir günlük bebek çöpte bulundu         
16:43
Motorine 7 kuruş indirim geldi Motorine 7 kuruş indirim geldi         
16:36
BDDK'dan manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yeni yönetmelik: Döviz manipülatörlerine ceza kesilecek BDDK'dan manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yeni yönetmelik: Döviz manipülatörlerine ceza kesilecek         
16:35
Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni yarın geçecek Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni yarın geçecek         
16:35
Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı         
16:08
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, koronavirüse karşı fedakarlıkla mücadele eden sağlık çalışanları için bir klip hazırladı AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, koronavirüse karşı fedakarlıkla mücadele eden sağlık çalışanları için bir klip hazırladı         
16:06
Soğanda şehirler arası fiyat dengesizliği: Adana'da halde 90 kuruş, İstanbul'da markette 6,5 TL Soğanda şehirler arası fiyat dengesizliği: Adana'da halde 90 kuruş, İstanbul'da markette 6,5 TL         
16:05
Ünlü futbolcu Manuel Neuer, boşandıktan 4 ay sonra 15 yaş küçük sevgili buldu Ünlü futbolcu Manuel Neuer, boşandıktan 4 ay sonra 15 yaş küçük sevgili buldu         
16:03
Polisten kaçmak için kıraathaneye tünel yapmışlar Polisten kaçmak için kıraathaneye tünel yapmışlar         
16:02
Güldür Güldür'ün oyuncusu Berkay Tulumbacı'dan maske yorumu: İnşallah pideciyle öpüşmem Güldür Güldür'ün oyuncusu Berkay Tulumbacı'dan maske yorumu: İnşallah pideciyle öpüşmem         
15:57
Türkiye'deki koronavirüs günlerinde Eminönü'ndeki yoğunluk havadan fotoğraflandı Türkiye'deki koronavirüs günlerinde Eminönü'ndeki yoğunluk havadan fotoğraflandı         
15:38
Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı         
15:36
Şarkıcı Akrep Nalan, normalleşme sürecine tepki gösterdi: Ölürsünüz Şarkıcı Akrep Nalan, normalleşme sürecine tepki gösterdi: Ölürsünüz         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2020 18:38:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Oteller hijyen ve sosyal mesafeli tatile hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]