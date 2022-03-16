Oteller kasa kasa alıyor, lime limonuna talep yoğun - Son Dakika
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Oteller kasa kasa alıyor, lime limonuna talep yoğun

16.03.2022 14:12
Oteller kasa kasa alıyor, lime limonuna talep yoğun

Zonguldak'ta yaz ayının gelmesiyle canlanan oteller kokteyl yapımına kullanılan Lime Limonuna yoğun ilgi gösterdi.

Zonguldak'ta yaz ayının gelmesiyle canlanan oteller kokteyl yapımına kullanılan Lime Limonuna yoğun ilgi gösterdi.

Zonguldak'ta otellerde kokteyl yapımına kullanılan ve yurt dışından ithal edilen Lime Limon tezgahlarda yerini aldı. Tanesi 4 TL'den satılan Lime Limona oteller yoğun ilgi gösteriyor. Öte yandan yaz ayının gelmesiyle canlanan oteller, Kokteyl yapmak için manavlardan kasa kasa Lime Limon alıyor. Esnaf Hüseyin Akgöz, "Lime Limon yurt dışından ithal edilen bir ürün. Genellikle lüks otellerde kullanılıyor. İlgi var. Genellikle bilen kişiler gelip alıyor. Değişik bir limondur içerisi yeşil oluyor. Normal limona göre tadı da biraz değişik oluyor. Otellerde kokteyl yapımı olarak kullanılıyor. Fiyatı 4 TL" dedi.

(Emre Can Bayram/ İHA)

YORUMLAR
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Kasası devrilen kamyondaki limonlar yola saçıldı Kasası devrilen kamyondaki limonlar yola saçıldı Kamyonun kasası yan yattı, limonlar etrafa saçıldı Kamyonun kasası yan yattı, limonlar etrafa saçıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Oteller kasa kasa alıyor, lime limonuna talep yoğun - Son Dakika


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