Oteller müşteri kayıtlarını kolluk kuvvetlerine bildirecek - Son Dakika

Oteller müşteri kayıtlarını kolluk kuvvetlerine bildirecek

28.11.2020 21:37
Oteller müşteri kayıtlarını kolluk kuvvetlerine bildirecek, System.String[]

Kayseri İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun yeni yaptığı düzenleme ile oteller ve konaklama tesisleri sadece kendi müşterilerine hizmet vererek, müşteri kayıtlarını kolluk kuvvetlerine bildirecek.

Kayseri İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun yeni yaptığı düzenleme ile oteller ve konaklama tesisleri sadece kendi müşterilerine hizmet vererek, müşteri kayıtlarını kolluk kuvvetlerine bildirecek.

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan düzenlemede şu ifadelere yer verildi:

"Mezkur Genelge doğrultusunda restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerlerinin 10: 00 ila 20: 00 saatleri arasında sadece paket servis veya gelal hizmeti verecek şekilde açık olabileceği; restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20: 00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebileceği hüküm altına alınmıştır. Öte yandan oteller ve konaklama tesisleri içerisinde bulunan restoran ve lokantaların hangi esaslar çerçevesinde faaliyet verebilecekleri ise İçişleri Bakanlığınca daha önce belirlenmiştir. Buna rağmen bazı oteller ve/veya konaklama tesislerinde restoran ve lokantalar için belirlenen kurallara aykırı uygulamalar yapıldığı, şartları taşımayan kişilerin otel veya konaklama tesisi içerisindeki restoran veya lokantalara kabul edildiği ya da kısıtlamaları aşmak adına içerisine konaklama da eklenerek müzikli - yemekli eğlence programı paketlerinin satışa sunulduğunun görüldüğü İçişleri Bakanlığı'nın 28/11/2020 tarih ve 19986 sayılı Genelgesinde belirtilmekte olup bu doğrultuda İçişleri Bakanlığı'nın 18.11.2020 tarihli ve 19161 sayılı Genelgesi doğrultusunda yeme içme yerleri için getirilen kısıtlamalardan istisna tutulan otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik yemek hizmeti verebilmelerine, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların dışarıya paket servisi yoluyla satış yapmalarına müsaade edilmemesine, bu yerlere yönelik denetim faaliyetlerinin yoğunlaştırılmasına ve etkinliğinin artırılmasına, kimlik Bildirme Kanununun ek 2 nci maddesinde yer alan "Bu Kanunun 2 nci maddesinde sayılan özel veya resmi her türlü konaklama tesisleri tüm kayıtlarını bilgisayarda günü gününe tutmak, genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmek zorundadırlar" hükmü uyarınca konaklama yapan müşterilerin bildirildiği kolluk birimlerince yapılacak denetimlerde, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin konaklama için bildirimde bulunulan kişiler arasında olup olmadığının muhakkak kontrol edilmesine, Kimlik Bildirme Kanunu çerçevesinde yapılan bildirimlerle otel ve konaklama tesislerinin kendi kayıtları arasında tutarsızlık olup olmadığının denetlenmesine, otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında saat 22.00'den sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmemesine, alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince ve Turizmi Teşvik Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir." - KAYSERİ

Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı, Kayseri, Otel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Oteller müşteri kayıtlarını kolluk kuvvetlerine bildirecek - Son Dakika


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