Oteller Süper Kupa maçını bekliyor

TÜROB Başkanı Müberra Eresin, Ağustos ayında İstanbul'da oynanacak UEFA Süper Kupa maçı için, "Turizm sektörü paydaşlarını hazırlık yapmaya davet ediyoruz.

TÜROB Başkanı Müberra Eresin, Ağustos ayında İstanbul'da oynanacak UEFA Süper Kupa maçı için, "Turizm sektörü paydaşlarını hazırlık yapmaya davet ediyoruz. İstanbul'da konaklama kısmında büyük bir sıkıntı yaşamayacağımız çok net. Çünkü bizim konaklama tesislerimiz buna çok elverişli" dedi.



Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Geleneksel Öğle Yemeği İstanbul'da bir otelde gerçekleşti. Programa TÜROB Başkanı Müberra Eresin'in yanı sıra TÜROB üyeleri, yönetim kurulu üyeleri ve turizm sektörünün çok sayıda temsilcisi katıldı. Sektöre ilişkin açıklamalarda bulunan Eresin, TÜROB'un kanun hazırlanırken öngörülen otellerden "ciro üzerinden yüzde 1" turizm payı alınmasının yoğun itiraz ve pazarlıklarla binde 7,5'a kadar indirebildiklerini söyledi.



Eresin otel sahiplerini uyararak, "TÜROB üyesi olsun olmasın veya işletme belgesi olsun olmasın Türkiye'deki tüm otellerden binde 7,5 katkı payı alınacak. Seyahat acentalarından 10 binde 7,5. Havayolu şirketlerinden de sanırım binde 2 gibi bir rakam olacak" dedi.



"Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı yönetim kurulunda biz otelciler 9 oya sahip olacağız"



Yönetim kurulu yapısına ilişkin basında çok sayıda içeriğin yayınlandığını söyleyen Eresin, "Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı yönetim kurulunda biz otelciler 9 oya sahip olacağız. Biz derken tüm otellerden bahsediyorum. Bu yönetim kurulunda temsil edecek yine işletme belgeli oteller tarafından seçilecek. Diğer STK'larda temsil konusunda sorunlar var; bazılarının çok az temsil edildiği ya da hiç temsil edilmediği yönünde. Ancak otelciler tarafında bizim böyle bir sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.



Yayınlanan bir yönetmelikle sürdürülebilir turizm için 'Sıfır Atık Yönetimi' konusunda otelcilerin desteğinin istendiğini anlatan Eresin, bu yönde anlamlı çalışmalara destek olacaklarını kaydetti. Kültür ve Turizm Bakanlığının 2020 fuar takvimini açıkladığını hatırlatan Eresin, 2020 programında yer almak isteyen otellerden birliğe şimdiden bilgi vermelerini istedi.



"THY İngiltere'den gelen bütün uçakları bizim yaptığımız görüşmeden sonra büyüttü"



Eresin, Liverpool-Chelsea UEFA Süper Kupa maçının 14 Ağustos'ta Beşiktaş Vodafone Park'ta oynanacağını hatırlatarak, "Turizm sektörü paydaşlarını hazırlık yapmaya davet ediyoruz. Stadın 50 bin kişi tarafından doldurulması bekleniyor, bunun minimum 40 bininin İngiliz taraftarlar olacağı düşünülüyor. İstanbul'da konaklama kısmında büyük bir sıkıntı yaşamayacağımız çok net. Çünkü bizim konaklama tesislerimiz buna çok elverişli. Sayılar da yeterli" diye konuştu.



"Ulaşımla ilgili bir sıkıntı olmayacağını düşünüyoruz"



Eresin sözlerini şöyle tamamladı: "Uçak kısmında bir problem gördük. Özellikle İstanbul ulaşım kısmında havayolu şirketlerini ziyaret ettik, bu hatırlatmalarımızı yaptık. Kendileri de zaten bizimle hemfikir oldular. Şu anda bizim bildiğimiz kadarıyla THY İngiltere'den gelen bütün uçakları bizim yaptığımız görüşmeden sonra büyüttü. Ekstra bir uçuş henüz olamadı ama bütün uçakları büyüttü. Atlas Global zaten eklemişti ekstra uçuşlar. Bizim görüşmemizden sonra satışları tekrar bir kontrol edip yine bir artışa gideceklerdi. Pegasus da aynı şekilde bu artı yapacağına dair bizi bilgilendirdi. Dolayısıyla ulaşımla ilgili bir sıkıntı olmayacağını düşünüyoruz. Bayramın son gününe denk geldiği için belki konaklamaya denk gelecek olan taraftarların bir günden daha fazla kalabilmesini umuyoruz". - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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