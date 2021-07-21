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Oteller yüzde yüz doldu, dışarıda kalan tatilciler araçlarında ve yerlerde uyudu - Son Dakika

Oteller yüzde yüz doldu, dışarıda kalan tatilciler araçlarında ve yerlerde uyudu

21.07.2021 12:06
Oteller yüzde yüz doldu, dışarıda kalan tatilciler araçlarında ve yerlerde uyudu, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde otel ve pansiyonlarda yer bulamayan tatilciler, geceyi arabalarında ve kurdukları çadırlarda geçiriyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otel ve pansiyonlarda yer bulamayan tatilciler, geceyi arabalarında ve kurdukları çadırlarda geçiriyor. İlginç görüntüler oluşturan tatilciler, "Bulduğumuz yere yatıyoruz" diyerek bulundukları durumu dile getirdiler.

Daha önce dış turizm ile otellerden belirli doluluk oranına ulaşan Antalya, Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte yerli tatilcilerin akınına uğradı. 9 günlük tatilde konaklama tesisleri yüzde yüz doluluğa ulaşırken, yurdun dört bir köşesinden gelip, Alanya ilçesindeki İncekum Plajı'nda tatil yapmayı planlayan vatandaşlar, otel ve pansiyonlarda yer bulamayınca ilginç manzaralar oluşturdu. Tatilciler, geceyi araçlarında ve sahile kurdukları çadırlarda geçirirken, bazıları da hemen araçlarının yanına serdikleri kilimlerin üzerinde uyudu. Araçlarında yiyecek ve içeceklerini de stoklayan tatilciler, gündüz kalktıklarında ise kahvaltı sonrası deniz keyfi yapıyor.

"Bulduğumuz yere yatıyoruz"

Tatilciler, otel ve pansiyonlarda yer bulamadıkları için böyle bir yönteme başvurduklarını anlattı. "Geldik otel ve kamp yerlerinde yer yok. Ayrıca da çok pahalı. Arabada, etrafında geceyi geçiriyoruz. Bulduğumuz yere yatıyoruz" diyen tatilciler, yabancı turistlerin daha erkenden rezervasyonla konaklama alanlarını doldurmalarına da sitem etti. - ANTALYA

Oteller yüzde yüz doldu, dışarıda kalan tatilciler araçlarında ve yerlerde uyudu
Oteller yüzde yüz doldu, dışarıda kalan tatilciler araçlarında ve yerlerde uyudu
Oteller yüzde yüz doldu, dışarıda kalan tatilciler araçlarında ve yerlerde uyudu
Oteller yüzde yüz doldu, dışarıda kalan tatilciler araçlarında ve yerlerde uyudu
Oteller yüzde yüz doldu, dışarıda kalan tatilciler araçlarında ve yerlerde uyudu
Oteller yüzde yüz doldu, dışarıda kalan tatilciler araçlarında ve yerlerde uyudu
Oteller yüzde yüz doldu, dışarıda kalan tatilciler araçlarında ve yerlerde uyudu
Oteller yüzde yüz doldu, dışarıda kalan tatilciler araçlarında ve yerlerde uyudu
Oteller yüzde yüz doldu, dışarıda kalan tatilciler araçlarında ve yerlerde uyudu
Oteller yüzde yüz doldu, dışarıda kalan tatilciler araçlarında ve yerlerde uyudu
Oteller yüzde yüz doldu, dışarıda kalan tatilciler araçlarında ve yerlerde uyudu
Oteller yüzde yüz doldu, dışarıda kalan tatilciler araçlarında ve yerlerde uyudu
Oteller yüzde yüz doldu, dışarıda kalan tatilciler araçlarında ve yerlerde uyudu
Oteller yüzde yüz doldu, dışarıda kalan tatilciler araçlarında ve yerlerde uyudu
Oteller yüzde yüz doldu, dışarıda kalan tatilciler araçlarında ve yerlerde uyudu
Oteller yüzde yüz doldu, dışarıda kalan tatilciler araçlarında ve yerlerde uyudu
Oteller yüzde yüz doldu, dışarıda kalan tatilciler araçlarında ve yerlerde uyudu
Oteller yüzde yüz doldu, dışarıda kalan tatilciler araçlarında ve yerlerde uyudu
Oteller yüzde yüz doldu, dışarıda kalan tatilciler araçlarında ve yerlerde uyudu
Oteller yüzde yüz doldu, dışarıda kalan tatilciler araçlarında ve yerlerde uyudu

Kurban Bayramı, Antalya, Alanya, Otel, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Oteller yüzde yüz doldu, dışarıda kalan tatilciler araçlarında ve yerlerde uyudu - Son Dakika


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