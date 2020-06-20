Otellerde denetimli güvenli yeni normal dönemi - Son Dakika

Otellerde denetimli güvenli yeni normal dönemi

Yeni normalleşme adımlarının atılması ile birlikte otellerde 'üçüncü taraf denetim hizmeti' ile normale dönüyor.

Otellerde denetimli güvenli yeni normal dönemi, System.String[]

Yeni normalleşme adımlarının atılması ile birlikte otellerde 'üçüncü taraf denetim hizmeti' ile normale dönüyor. Salgının etkisiyle birçok vatandaş tatillerini ileri tarihe ertelerken birçoğu ise tatillerini iptal etmişti. Bu hizmet ile birlikte misafirlere otellerde konforlu bir yaşam sunulacak.


Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün yaraları sarılmaya devam ediyor. Yeni normalleşme ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı tanıtım ve geliştirme ajansı tarafından güvenli turizm sertifikasyonu yürürlüğe koymuştu. Bununla birlikte turizm sektörünü canlandırmak amacıyla yapılan önlemler devam ederken bir yandan da "üçüncü taraf denetim hizmeti" ile oteller denetleniyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan RoyalCert Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Namlı, "Konaklama sektörü bu işten en çok etkilenen sektör oldu. Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada oteller boşaldı. Pandemi sürecinin yavaş yavaş sona yaklaşması ile birlikte otellerin tekrar açılması gündeme geldi. Bu kapsamda üçüncü taraf denetim hizmeti ile birlikte otellerin, yeme içme tesislerin tur ve transfer araçları dahil olmak üzere denetlendi. Bu program dünyada ilk kez Türkiye'de başladı ama diğer ülkelerinde takibinde oldu. Bildiğim kadarıyla arkasından Mısır, Dubai, Siri Lanka, Tayland, Taiwan gibi ülkeler devam edecek" dedi.


"Türkiye turizm anlamında mutlaka payını alacaktır"


Almanya merkezli bir şirket olduklarını vurgulayan RoyalCert Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Namlı, "2004 yılında sars döneminde benzer bir programı yürüttük. Yaklaşık 30 tane otelin denetimlerini gerçekleştirmiştik. O dönemde Dubai belediyesi tarafından yetkilendirildik. Sonuçta bu denetimlerin amacı müşteriye güven telkin etmektir. Bugünde artısı olan bir kriterle tanıtma ajansının yürürlüğe koyduğu kriterle Türkiye'de otellerin ve yemek içme tesislerinin denetimlerini yapıyoruz. Toplamda 600 otel denetlendi bunun 200 civarında denetimini biz gerçekleştirdik. Kriterler hijyen ve senitasyon ağırlıklı kriterler. Koronavirüs önlemleri de bu kriterlerin içerisinde. Bu kriterler maske, dezenfktan, sosyal mesafe kuralları. Artık uzun havlu kuyrukları olmayacak ve resepsiyonlarda mesafeli şekilde kuyruklar göreceğiz. Yemek sırası beklerken yine mesafeli sıralar görülecek. Restoranların içerisinde masaların en az bir buçuk metre mesafe ile konumlandığını göreceğiz. Bunlar misafirler için ekstra konfor sağlamış olacak. Türkiye önlemler kapsamında çok hızlı aksiyon aldı. Turizm anlamında mutlaka payını alacaktır" şeklinde konuştu.


"Bizi görürseniz içiniz rahat olsun"


Son olarak bu hizmetin sağlık açısından çok önemli bir hizmet olduğunu vurgulayan Namlı, "Evlerimizde bile bu risk analizi ve önlemleri almamışken, işletmelerde bu şekilde önlemlerin alınıyor olması güveni arttıracaktır. Biz Royalcert olarak 32 ülkede ve 39 farklı sektörde hizmet veriyoruz. Bu program kapsamında da otel ve yeme içme tesislerinin gerçekleştiriyoruz. Bu denetimden geçen ve bu sertifikası olan işletmelerin evlerimizden dahi çok daha önlemleri alınmış ve tedbirleri alınmış işletmeler olduğuna inanıyoruz. Bizi görürseniz için rahat olsun diyoruz" diye sözlerini tamamladı.


" Hilton'larda hijyen artık büyük harflerle yazılıyor"


Hilton Üst Sınıf Otellerden Sorumlu Ülke Müdürü Armin Zerunyan, hijyeni her daim önemsediklerini belirterek, "Hijyen her zaman en önemli ve öncelikli konuydu hatta pandemi sürecinden önce konuşulmaya bile değmezdi. Bizim için olmazsa olmaz bir standarttı. İşin içinde olan biri olarak gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, markaları hijyen gibi konular diğer markalardan ayırır. Biz Hilton olarak temizlik ve hijyenden asla taviz vermeyiz ve bu konuda istikrarsızlık yapmayız. En önemli standardımız budur. Bunun için de oldukça büyük bir maliyetleri göze alırız. 'Öbür otel de güzel, neden bunun fiyatı yüksek' diye soran misafirlerimiz farkı hijyen standartlarında aramalıdır. Biz Hilton olarak her zaman her şeyi prosedürlere uygun yaparız. Şimdi ise yaptıklarımızın üzerine ilave bir kat daha hijyen prosedürü uygulamaya başladık. O nedenle Hiltonlar'da hijyen artık büyük harflerle yazılıyor" dedi.


"CleanStay devrim niteliğinde bir adım"


Misafirlerin ve ekip üyelerinin emniyeti ve güvenliğinin yüzyılı aşkın bir süredir en önemli önceliklerinden olduğunu söyleyen Zerunyan, "Pandemi sürecinden sonra da dünya genelindeki tüm otellerimizde sektörün temizlik ve dezenfektasyon standartlarını belirleyecek yepyeni bir programı hayata geçirdik. Hilton CleanStay, özellikle koronavirüs salgınının sonucunda misafirlerin değişen beklentilerini karşılamaya yönelik birçok değişimin yaşandığı turizm ve konaklama sektöründe, çalışanlarımızı korurken misafirlerimizin özgürce seyahat etmeleri için gereken rahatlığı ve güvenceyi sağlama taahhüdümüzü yerine getirmek üzere attığımız devrim niteliğinde bir adım oldu. Lysol ve Dettol'un üreticisi RB ve Mayo Clinic ile ortaklaşa geliştirilen Hilton CleanStay, Hilton misafirlerinin bu yazdan itibaren çok daha temiz ve daha güvenli bir konaklama deneyimi yaşamalarına yardımcı olacak yeni prosedürler içeriyor" diye konuştu.


"Odalar mühürleniyor"


Zerunyan son olarak şu bilgileri verdi:


"Hiltonlarda misafirin de şahit olacağı bu temizlik prosedürleri misafirin otele girdiği andan itibaren başlayacak. Misafirlerimiz otele girdiklerinde hiçbir şeye dokunmadan telefonlarını kullanarak QR kodlarıyla oteldeki tüm menüyü görebilecekler. Otel odasında en çok temas edilen kapı kolu, ışıklar, sifon, kolez, musluk, telefon ahizesi, tuş takımı, nevresim, kasa kolu, tuşları, mini bar gibi 10 noktaya detaylı temizlik yapılacak her yüzeye tek kullanımlık ayrı bez kullanılacak ve temizlik bittiğinde odayı mühürleyeceğiz. Misafirimiz odaya geldiğinde kapıda bu mührü görecek. İlave hijyen prosedürleri maliyeti artıracak belki ama söz konusu sağlığımız olduğu için bunu da göze alacağız.


Türkiye, sağlık açısından ciddi bir sınavdan başarıyla çıktı. Otellerimiz de bu yeni düzene en iyi şekilde hazırlanıyor. Sektör olarak ciddi bir şekilde sertifikasyona gidiliyor. Salgın bitince bu öğrendiğimiz, tecrübe ettiğimiz dönemden sağlık turizmi adına faydalanmamız gerekiyor." - İSTANBUL

Koronavirüs, Türkiye, Hilton, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 11:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Otellerde denetimli güvenli yeni normal dönemi - Son Dakika Ekonomi

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