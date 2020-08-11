Otellerde en çok rezervasyon sorunları şikayet edildi - Son Dakika

Koronavirüs salgını vatandaşı tedbirli tatil arayışına itti. Bu süreçte oda ve sosyal alan temizliği, sağlanan hizmetlerin hijyenikliği, otelin doluluk oranları daha fazla dikkat çeker hal aldı. Vatandaşın bu dönemde en fazla şikayet ettiği konu, tur şirketlerinin kapalı otellere rezarvasyon alması, iptal ve ücret iadesi ve otellerin genel olarak temiz olmaması oldu.

Turizm, koronavirüsten en çok etkilenen sektörlerden biri haline geldi. Tatile çıkılmalı mı yoksa çıkılmamalı mı sorusu vatandaşı ikiye bölerken, yaz tatilinden vazgeçemeyenler otel arayışlarına erkenden başladı. Şikayetvar, normalleşme ile faaliyetlerine başlayan işletmelerle alakalı en çok şikayet edilen konular üzerinde bir çalışma hazırladı. Verilere göre; tur şirketleri tarafından kapalı otellere rezervasyon alınması, rezervasyon iptali ve ücret iadesinde zorluk çıkarılması, tur şirketleri aracılığıyla yapılan rezervasyonlarda otel ve tur şirketlerinin birbirlerine yönlendirerek sorumluluk almamaları en çok şikayet edilenler arasında yer aldı.

PERSONEL SAYISININ AZLIĞI HİZMETTE SIKINTIYA YOL AÇTI

Otellerin en çok şikayet aldığı konulardan bir tanesi de pandemiden dolayı personel sayısının azaltılmasından kaynaklı hizmet sıkıntıları, personellerin kabalığı, hijyen kurallarına uymamaları ve maske takmamaları oldu. Vatandaşlar, otel odalarının, havuzun, sahilin ve yemek alanlarının temiz olmamasından, pandemi olmasına rağmen otellerin doluluk oranının fazla olmasından, odaların web sitesindeki görselle alakasız olmasından, yabancı turistlere ayrıcalık tanınmasından, onlara gösterilen ilginin yerli turistlere gösterilmemesinden, yemek çeşitlerinin az olmasından ve bir gün önceden kalan yemeklerin servis edilmesinden de şikayet etti.