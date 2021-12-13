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OTELLERDE 'NOEL VE YILBAŞI' YOĞUNLUĞU - Son Dakika

OTELLERDE 'NOEL VE YILBAŞI' YOĞUNLUĞU

13.12.2021 10:58

AVRUPA ülkeleri ve Rusya'dan gelen turistler, Christmas ile birlikte 10 günü bulan tatil programlarını değerlendirmek için Antalya'da açık olan 5 yıldızlı otelleri doldurmaya başladı.

AVRUPA ülkeleri ve Rusya'dan gelen turistler, Christmas ile birlikte 10 günü bulan tatil programlarını değerlendirmek için Antalya'da açık olan 5 yıldızlı otelleri doldurmaya başladı. Noel Baba, kardan adam, geyikler ve yılbaşı ağacı gibi yılbaşının renkli figürleriyle süslenen ve ışıklandırılan otellerde yüzde 100'e yakın doluluk bekleniyor.

Yılbaşı gecesinin cuma günü olması nedeniyle iç pazarda birçok tatilci hafta sonu için tatil programı yaptı. Yurt dışından gelen turistler ise Christmas Bayramı, Noel ve yılbaşı kutlamalarıyla 10 günü bulan sürelerde tatil programları hazırladı. Bu yıl turizmde 9 milyonu aşmayı başaran Antalya'da yılbaşıyla birlikte 2021 turizm sezonu da sona erecek. Yılbaşı için kent genelindeki açık otellerin tümü hem yılbaşı özel etkinlikleri hem de süsleme ve ışıklandırmalarıyla 2022 yılına renkli bir atmosferde girmeye hazırlanıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) açık olan tüm otellerde yılbaşına özel eğlence programları hazırlandı ve Türkiye'den birçok sanatçı Kıbrıs'ta sahnede olacak. Yılbaşında özellikle KKTC ve Antalya'nın yanı sıra, kayak otelleri, termal otelleri ve kültür turlarına yönelik bölgelerdeki otellerde de yılbaşı programları hazırlandı.

KIBRIS VE ANTALYA ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, yılbaşına yönelik sanatçılı program yapan otellere ilginin yüksek olduğunu söyledi. Ünlü sanatçıların sahne aldığı oteller bakımından KKTC ve Antalya'nın öne çıktığını belirten Bağlıkaya, Yılbaşı tatilinde Kapadokya da tercih edilen bir diğer destinasyon olarak öne çıkıyor. Yılbaşında kış turizmi ağırlıklı kayak otellerine de belirli bir talep oluşmasını bekliyoruz. Bursa ve Uludağ bölgesi, yılbaşı için rezervasyon almaya başladı Yılbaşında kültür turları da ilgi çekiyor. Bu kapsamda Kapadokya, Diyarbakır, Mardin, Doğu Ekspresi ile Kars- Erzurum Turu, Bursa-İznik-Trilye turu gibi turlar tercih ediliyor. Yurtdışında ise özellikle Balkan Turları, Belgrad, Kiev ve Dubai gibi destinasyonlar talep görüyor dedi.

AÇIK OTELLERDE YÜZDE 100 DOLULUK BEKLENİYOR

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, yılbaşı döneminde açık olan birçok otelin yüzde 100 doluluğa ulaştığını, satışlarını da kapattığı bilgileri aldıklarını söyledi. Özellikle sanatçılı otellere yerli turistlerin ilgisinin daha çok olduğunu belirten Atmaca, döviz kurunun yüksek olması nedeniyle birçok yerli misafirin yurt dışında yılbaşı tatili yerine Türkiye'yi tercih eteğini dile getirdi. Atmaca, yurtdışından ise Avrupa ülkeleri ve Rusya'dan misafirlerin gelmeye devam ettiğini belirterek, 'Bu yıl yılbaşı tatilinin hafta sonuna denk gelmesiyle hem iç pazar hem de yurtdışı talepler iyi düzeyde. Güzel bir yılbaşı geçireceğiz dedi.

DOLU DOLU BİR YILBAŞI

İyi geçen bir sezonun ardından iyi bir yılbaşı operasyonuyla bu yılı taçlandıracaklarını açıklayan 5 yıldızlı bir otelin genel müdürü İsmail Çağlar, 'Bugün itibarıyla otelimiz yılbaşında ful kapasite dolu görünüyor. Şu anlamda mutluyuz, 'Yeni yıla nasıl girilirse yıl da öyle geçer' derler. Dolu dolu bir yılbaşı geçireceğiz, dolu dolu da bir sezon görünüyor gibi. Geçen sene yılbaşının tam anlamıyla yapılamaması bu seneye yansıdı. Kundu bölgesinde otellerin yaklaşık yüzde 70'i açık olacak. Biz Avrupalı ve Rus misafirlerimizle doluyuz. Yüzde 8'i yerli misafir. Rus akımı devam ediyor ve yılbaşı için de bu geçerli. Diğer otellerde de benzer bir durum söz konusu. Misafirlerimizle birlikte güzel bir yılbaşı geçireceğiz dedi.

'GÜZEL BİR YILBAŞI BEKLİYORUZ'

Yılbaşı ve Christmas dönemlerine ilişkin yoğun talep aldıklarını ve yüzde 90'ın üzerinde doluluğa ulaştıklarını açıklayan 5 yıldızlı bir otelin işletme müdürü Yavuz Gökoğlan da yüzde 60'ı Alman olmak üzere İngiltere, Hollanda, Fransa ve Arap ülkelerinden ve iç pazardan misafirlerin ağırlıklı olduğunu söyledi. Christmas-Noel döneminde misafirlerin inançlarına saygılı oldukları için servislerle kiliseye gitmelerini sağlayacaklarını anlatan Gökoğlan, 'Ayrıca her pazar lobide mum yakıyoruz ve Noel Baba'nın içine çocuklar için hediye koyduğuna inanılan çorapları kapılarına asarak içlerine küçük hediyeler bırakıyoruz. Bölgedeki tüm otelcilerimiz yılbaşı dönemi hem süslemeleri hem de ışıklandırmalarını yaptı. Güzel bir yılbaşı bekliyoruz diye konuştu.

ÜNLÜLER NEREDE OLACAK

Yılbaşı tatilinde Kıbrıs ve Antalya'da özellikle birçok otel yeni yıla ünlü sanatçılarla girecek. Antalya'daki beş yıldızlı otellerde Volkan Konak, Ebru Gündeş, İskender Paydaş, Ezgi Ayşe, Murat Alpsu, Della Miles, Karsu, Nellv White, Dirfters Tribute, Burcu Tokdemir, Alya, Linet, Selami Şahin, Ziynet Sali konser verecek. KKTC'deki otellerde Koray Avcı, Tan Taşçı, Deniz Seki, Funda Arar, Korhan Saygıner, Fatih Ürek, Özcan Deniz, Ebru Gündeş, Hadise, Sertaç Gönültaş, Nalan, Aşkın Nur Yengi konserleri olacak.

Türkiye'nin diğer şehirlerindeki otellerde konser programı netleşen diğer sanatçılarsa şöyle; Afyonkarahisar'daki termal otellerde Derya Uluğ, Aslı Hünel, İlker Görgeç, Işın Karaca, Güliz Ayla. Sapanca'da Şevval Sam. Kocaeli'de Yeşim Salkım, Merve Özbey. Abant'ta Gökhan Sezen. Bursa'da Rafet El Roman. İstanbul'da Mehmet Erdem. Bodrum'da Kuşum Aydın. Tarkan ise yılbaşında Mısır'daki bir otelde sahneye çıkacak.

OTELLERDE 'NOEL VE YILBAŞI' YOĞUNLUĞU
OTELLERDE 'NOEL VE YILBAŞI' YOĞUNLUĞU
OTELLERDE 'NOEL VE YILBAŞI' YOĞUNLUĞU
OTELLERDE 'NOEL VE YILBAŞI' YOĞUNLUĞU
OTELLERDE 'NOEL VE YILBAŞI' YOĞUNLUĞU
OTELLERDE 'NOEL VE YILBAŞI' YOĞUNLUĞU
OTELLERDE 'NOEL VE YILBAŞI' YOĞUNLUĞU
OTELLERDE 'NOEL VE YILBAŞI' YOĞUNLUĞU
OTELLERDE 'NOEL VE YILBAŞI' YOĞUNLUĞU
OTELLERDE 'NOEL VE YILBAŞI' YOĞUNLUĞU
OTELLERDE 'NOEL VE YILBAŞI' YOĞUNLUĞU

Antalya, Yılbaşı, Rusya, Noel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTELLERDE 'NOEL VE YILBAŞI' YOĞUNLUĞU - Son Dakika


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