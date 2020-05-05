Otellerde termal kamera hareketliliği - Son Dakika

Sezonu, korona virüs önlemleri kapsamında açmaya hazırlanan otellerde termal kamera hareketliliği yaşanıyor.



Çin'de başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkelerde bir çok faaliyetin durmasına sebep olan korona virüs, turizm sektörünü de olumsuz etkiledi. Mayıs ayı sonu itibariyle otellerin açılması hedeflenirken, tedbirler ise en üst seviyede olacak.



Alınacak tedbirlerin başında ise termal kameralar geliyor. Otellerin girişlerine zorunlu hale gelen termal kamera sektöründe de hareketlilik yaşanıyor. Otellerin açılmadan, termal kameraların takılmasının zorunlu olması, güvenlik sektöründe çalışan firmaları da harekete geçirdi. Optimum Teknolojik Hizmetler firmasının yetkilisi Yavuz Aman süreç hakkında önemli bilgiler verdi. Korona virüs sürecinde, virüsü kapan kişinin en kısa sürede tespit edilmesinde büyük rol oynayan termal kameralar, vücut ısısını kısa sürede tespit ediyor.



"Açılacak otel ve tesislere termal kamera zorunluluğu getirildi"



Turizm sezonunun açılmasında da termal kameraların önemli bir rol oynayacağını ifade eden Optimum Teknolojik Hizmetler yetkilisi Yavuz Aman, "Önümüzdeki günlerde, kademeli olarak turizm sektörünün açılması planlanıyor. Fakat açılacak otellere, tesislere, termal kamera zorunluluğu getirildi. Otele giren tüm müşterilerin ateşleri, bu şekilde kısa sürede, temassız olarak ölçülecek. Eğer kişinin ateşi yüksek ise, kamera ve bağlı olduğu sistem anında uyarı verecek" dedi.



"Basit ve ucuz termal kameralar ile yanlış neticeler alınabiliyor"



Termal kameraların çalışma sistemini anlatan Optimum Teknolojik Hizmetler yetkilisi Yavuz Aman, "Yazılımlar ile vücut ısısı belli derecenin üzerinde olursa, 'uyarı ver' şeklinde ayarlanıyor. Kamera önünden ateşi yüksek birisi geçtiği anda uyarı verebiliyor. Ayrıca ısı haritasında bu gözüküyor. Burada kameranın özellikleri ve sağlam olması çok önemli. Basit ve ucuz termal kameralar ile yanlış neticeler alınabiliyor. Bu yüzden bizim önerimiz teknik donanımı yüksek, kaliteli, yazılımsal açıdan gelişmiş kameralar kullanılması. Bu sistem, birçok yerde başarı ile kullanılıyor. Büyük şirketlerin talepleri oluyor" diye konuştu.



Talep patlaması yaşanıyor!



Birçok otel, turizm işletmesinden sipariş aldıklarını ileten Yavuz Aman, özellikle Kıbrıs'daki otellerde hareketlilik olduğunu söyledi. Farklı tiplerinin olduğunu anlatan Aman, "Elde tutulup insanlara temas etmeden kullanılan modelleri var. 1-3 metre arasında tripot koyarak kullanılan modelleri var ve 5-7 metrelik mesafelere koyup kullanılan modelleri var. 1-3 metre olanlar, stoklarda mevcut. Fiyatları ortalama 4 bin ile 20 bin dolar arasında değişiyor. Çok yoğun bir şekilde sipariş var. Taleplere yetişmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - ANTALYA