Otellerde yeni konsept 'hibrit toplantı' - Son Dakika

Otellerde yeni konsept 'hibrit toplantı'

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle bir çok etkinlik ve toplantılar iptal edilirken oteller yeni konsept geliştirmeye başladı.

Otellerde yeni konsept 'hibrit toplantı', System.String[]

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle bir çok etkinlik ve toplantılar iptal edilirken oteller yeni konsept geliştirmeye başladı. Yüzyüze toplantıların sakıncaları nedeniyle hibrit toplantı konseptini geliştiren oteller katılımcılara ileri teknoloji yüz yüze ve sanal olarak yapılan toplantıları birleştirerek, güvenilir bir görüntü, ses ve video konferans sistemi, çift ekran, kablosuz sunum cihazı, yüksek hızda internet bağlantısı sunuyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada alışkanlıklar değişirken iş dünyasında toplantı alışkanlıkları da değişti. Yüzyüze yapılan toplantıların sakıncaları nedeniyle oteller artık yeni konsept ile iş dünyasının karşısına çıkıyor. Yüzyüze ve sanal olarak yapılan toplantılar birleştirilerek 'hibrit toplantı' konsenptini ortaya çıkaran Radisson grup iş dünyasına bu konsept ile hizmet vermeye başladı. Radisson otelin Brüksel deki yeni konspet otelinin dönüşüm sonrası açılışında konuşan Radisson Hotel Group Ceo'u Federico J. Gonzalez,"Brüksel, Radisson Collection markasının Belçika'daki lansmanı için mükemmel bir yer. Avrupa Birliği'nin merkezi olan Brüksel, benzersiz uluslararası önemi nedeniyle, uluslararası kongreler veya iş toplantıları için dünyanın ilk tercihi olmaya devam etmektedir. Dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimizi bu ikonik, yeniden tasarlanmış, olağanüstü otelimizde ağırlamayı dört gözle bekliyoruz. Hibrit odalar ve hibrit yüz yüze ve sanal olarak yapılan toplantıları birleştirerek, güvenilir bir görüntü, ses ve video konferans sistemi, çift ekran, kablosuz sunum cihazı, yüksek hızda internet bağlantısı ve daha fazlasını sunmaktadır" dedi.

Gonzalez, sözlerini şöyle tamamladı: "Dünya yeni normallere ve süregelen seyahat sınırlamalarına uyum sağlamaya devam ederken, organizatörler artık, sanal katılım seçenekleri ve küçük yerel toplantılara izin veren karma formatlar ve uzaktaki katılımcılara ve uydu konumlarına da yayın yapabilme imkanları sunuyor. Otelimiz, sanal ve hibrit toplantıları ve etkinliklerinde müşterilerine sorunsuz bir deneyim sağlamak için modern kurumsal video iletişiminde lider olan Zoom ile işbirliği yaptı". - İSTANBUL

Koronavirüs, Brüksel, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 15:17 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Otellerde yeni konsept 'hibrit toplantı' - Son Dakika Ekonomi

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