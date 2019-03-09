Son Dakika Haberleri: "Otellerde yer bulmak imkansız olacak"

"Otellerde yer bulmak imkansız olacak"

1 saat önce

Bu sezonun turizm açısından çok iyi geçeceğini söyleyen sektör temsilcileri, yüksek erken rezervasyonlara dikkati çekerek "Sezonda boş yer bulmak neredeyse imkansız olacak" diye konuştu.

Bu sezonun turizm açısından çok iyi geçeceğini söyleyen sektör temsilcileri, yüksek erken rezervasyonlara dikkati çekerek "Sezonda boş yer bulmak neredeyse imkansız olacak" diye konuştu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:55 

Ekonomi
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