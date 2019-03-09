"Otellerde yer bulmak imkansız olacak"

Bu sezonun turizm açısından çok iyi geçeceğini söyleyen sektör temsilcileri, yüksek erken rezervasyonlara dikkati çekerek "Sezonda boş yer bulmak neredeyse imkansız olacak" diye konuştu.

Bu sezonun turizm açısından çok iyi geçeceğini söyleyen sektör temsilcileri, yüksek erken rezervasyonlara dikkati çekerek "Sezonda boş yer bulmak neredeyse imkansız olacak" diye konuştu.

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