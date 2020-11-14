Otellerden "diyabet dostu" menüler - Son Dakika

Otellerden "diyabet dostu" menüler

14.11.2020 13:47
Otellerden

Türkiye Diyabet Vakfı (TÜRKDİAB) ve Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) arasında yapılan protokole göre, TÜROB üyesi otellerde yiyecek-içecek menülerinde veya açık büfelerde diyabetik ürünlere yer verilecek.

Türkiye Diyabet Vakfı (TÜRKDİAB) ve Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) arasında yapılan protokole göre, TÜROB üyesi otellerde yiyecek-içecek menülerinde veya açık büfelerde diyabetik ürünlere yer verilecek.

TÜROB'dan yapılan açıklamaya göre, TÜRKDİAB ve TÜROB, kronik hastalıklar arasında yer alan diyabet konusunda iş birliğine gidiyor. İki kuruluş, "Diyabet Dostu Otel" projesini 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde başlattı.

TÜRKDİAB ve TÜROB arasında projeye ilişkin bir de protokol imzalandı. Söz konusu protokole göre, TÜROB üyesi konaklama işletmeleri bünyesinde sunulan yiyecek-içecek menülerinde veya açık büfelerde diyabetik ürünlere yer verilecek. Tesislerin mutfak ve servis bölümlerinde bu konuda bilincin artırılması sağlanacak. Tesis bünyesinde bulunan revirlerde diyabetlilerin ihtiyacı olabilecek ilaçlar bulundurulacak.

İki kurumun birlikte yürüteceği proje kapsamında gönüllü katılım belgesi uygulamasıyla diyabet dostu tesislerin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

TÜROB üyelerine Vakıf eğitim verecek

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Müberra Eresin, diyabet hastalarının beslenme planlarına uygun gıda ürünlerine erişiminin önemine işaret ederek, amaçlarının tüm üye otellerin "diyabet dostu" olması olduğunu belirtti. Eresin, özellikle içinde bulunulan bu zorlu dönemde çeşitli risk gruplarının başında yer alan diyabet hastalarının otellerde konaklamaları esnasında kendilerini daha rahat ve güvende hissetmelerini sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

TÜRKDİAB'ın TÜROB'a üye otellerde konuyla ilgili eğitim çalışmalarına başlayacağını, bu eğitimlerin ilk etapta online olacağını aktaran Eresin, projenin uygulamasında desteklerinden dolayı TÜRKDİAB'a teşekkürlerini sundu.

Türkiye'de 8 milyondan fazla kişi diyabet tedavisi görüyor

Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz da TÜROB iş ortaklığında "Diyabet Dostu Otel" projesinin hayata geçirilmesinden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını, üstelik bu çalışmanın Dünya Diyabet Günü gibi anlamlı bir günde başlamasının memnuniyetlerini daha da artırdığını belirtti.

Diyabetin kronik hastalıklar içinde önemli bir yere sahip olduğunu, birçok insanın hastalığından habersiz olduğuna işaret eden Yılmaz, vakıf olarak tüm çalışmalarını bu alanda eğitim, bilinçlendirme ve önleme yönünde yürüttüklerini kaydetti. Yılmaz, "Diyabet hastalarının, evlerinden uzakta konaklayacakları otellerde de özellikle dengeli beslenmeleri yönünde; otellerin sunduğu yiyecek ve içecek seçenekleri arasında diyabetik ürünlere yer vermesi ve bu konuda otel çalışanlarına gerekli eğitimlerin tarafımızdan düzenli olarak verilmesi projemizin başlıca amacını oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Türkiye'de 8 milyondan fazla kişi diyabet tedavisi görüyor. Dünyada ise yaklaşık 450 milyon diyabet hastası bulunuyor. Kovid-19 salgınında diyabet, yüksek riskli hastalıklar grubu içinde yer alıyor.

Türkiye Otelciler Birliği, Şeker Hastalığı, Türkiye, Otel, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Otellerden 'diyabet dostu' menüler - Son Dakika Ekonomi


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