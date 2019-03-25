Otellerin Sanal Asistan Kullanım Oranı Artıyor

Rezervasyon tercihlerinde tesislerden çok misafir deneyiminin ön planda olmasıyla özel asistanlık hizmeti daha çok tercih edilmeye başlandı. Ülkemizde bu hizmet türü ile öne çıkan birkaç otel bulunsa da bu oteller, misafir ilişkileri bölümlerinde ancak kalabalık bir ekip ile hizmet verebiliyor. Bu durum otelleri mali açıdan zorluyor.

Otelden Çok Müşteri Yorumları Etkili Olacak

Turizm fütüristleri, gelecek 10 yıl rezervasyon tercihlerinde tesislerden çok misafir deneyiminin ön planda olacağını dile getiriyorlar. B1 Turizm Teknolojileri Müdürü Bahadır Çakar ise ülkemizdeki tesislerin bu açığı İcibot sayesinde aşabileceklerine vurgu yaptı. Çakar, "İcibot sayesinde tesisler kendilerindeki bu açığı kapatabilir ve misafir deneyimlerini en üst seviyede tutabilirler" dedi.

Her Misafire Özel Asistan

İcibot sayesinde her otel müşterisinin kendi asistanı olacağını dile getiren Bahadır Çakar, bu sayede otellerin gelirlerinin artacağını dile getirdi. Çakar, "İcibot sadece misafir isteklerini gidermek için değil, oda dışı gelirleri arttırmak içinde kullanıyor. Misafir memnuniyetinde ise misafire özel hizmet vererek olası şikâyetlerin önüne geçiyor. Herhangi bir konuda şikâyeti olan misafiri tesis içindeyken bulma ve sorunu anında giderme lüksünü yaşatıyor. Bu durum hem yorum sitelerinde olası olumsuz yorumların önüne geçerek tatil sonrası misafir şikâyetlerini engelliyor. Olumsuz yorumların önüne geçildiğinde müşteri aynı tesise bir daha gelmek istiyor." diye konuştu.

Türkiye'den İspanya'ya Kadar Kullanılacak

İcibot'un hedefledikleri kullanım bölgesini ilk etapta Akdeniz havzası olarak belirlediklerine dikkat çeken Bahadır Çakar, sözlerine şöyle devam etti, "İlk önceliğimizi Akdeniz havzasına veriyoruz. Türkiye'den İspanya'ya kadar İcibot kullanımı için yoğun çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geliştirdiğimiz sanal asistanımız için dil sorunu yok. Birçok ülkede hem otel hem müşteri tarafında kullanılıp, kusursuz otel deneyimini sunabilir. Akdeniz havzası tatilcilerin daha çok tercih ettikleri ve tatillerini en iyi geçirdiklerini düşündükleri bir alan ve biz de bu sahada var olmak istediğimiz için öncelikle burayı hedefledik"