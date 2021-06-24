Otellerin satın alma yöneticileri, taklit, tağşiş ve hileli gıda ürünlerine karşı bilgilendirilecek - Son Dakika

Otellerin satın alma yöneticileri, taklit, tağşiş ve hileli gıda ürünlerine karşı bilgilendirilecek

Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Türkiye Otel Satın Alma Yöneticileri Derneği (TÜRSAD) arasında gıda mevzuatı eğitiminin verileceği iş birliği protokolü imzalandı.

Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Türkiye Otel Satın Alma Yöneticileri Derneği (TÜRSAD) arasında gıda mevzuatı eğitiminin verileceği iş birliği protokolü imzalandı. Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca, protokol ile konaklama tesislerinde görev alan satın alma yöneticilerinin, yürürlükte olan gıda mevzuatı hakkında bilgilendirileceğini belirtti. Konaklama tesisleri bünyesinde toplu tüketime sunmak üzere satın alınan gıda maddelerinin ilgili mevzuatlara uygun olmasının amaçlandığını aktaran Karaca, işbirliğinin taklit-tağşiş yapılmış hileli gıda ürünlerinin konaklama tesisleri müşterilerince tüketiminin ve sektörde haksız rekabetin engellenmesine katkı sağlanacağını bildirdi. TÜRSAD Başkanı Bülent Bilgiç de her iki tarafın iş birliğinin sektöre önemli destekte bulunacağını kaydetti. Bilgiç, Karaca'ya Türkiye Turizm Tedarik Fuarı kapsamında turizme değer katanlar plaketi verdi.

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