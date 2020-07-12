Otellerine giremeyince plajlarda uyudular

İngiliz turistler tatil için gittikleri İspanya'da rezervasyon yaptırdıkları otellerinin kapalı olduğunu öğrenmelerinin ardından otellerin plajlarında uyudular.
Tatil için İspanya'ya giden bir grup İngiliz turist, rezervasyon yaptırdıkları otellerinin kapalı olduğunu öğrenmelerinin ardından otellerin plajlarında uyudular. "Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kapalıyız" uyarısını alan turistler Loveholidays adlı aracı firmaya tepki gösterdi.
Oteller arasındaki taksiler ve fiyat farkının kendisine toplam 286 pound ekstra ücrete denk geldiğini de söylen Fletcher, Loveholidays ile iletişime geçmeye çalıştığını ancak bunu başaramadığını söyledi.