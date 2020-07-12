Otellerine giremeyince plajlarda uyudular

İngiliz turistler tatil için gittikleri İspanya'da rezervasyon yaptırdıkları otellerinin kapalı olduğunu öğrenmelerinin ardından otellerin plajlarında uyudular.

Tatil için İspanya'ya giden bir grup İngiliz turist, rezervasyon yaptırdıkları otellerinin kapalı olduğunu öğrenmelerinin ardından otellerin plajlarında uyudular. "Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kapalıyız" uyarısını alan turistler Loveholidays adlı aracı firmaya tepki gösterdi.

Tatil için İspanya'daki Tenerife adasına giden Craig Fletcher (38) otele koronavirüs nedeniyle girmesine izin verilmediğini belirtti.

Fletcher rezervasyon yaptırdığı otelin ayrıca mobilya standartlarının uygun olmadığını belirtirken şunları söyledi: "Restoran güzel ama tek bir bar var. Ayrıca 300 misafir için 48 şezlong var. "

Oteller arasındaki taksiler ve fiyat farkının kendisine toplam 286 pound ekstra ücrete denk geldiğini de söylen Fletcher, Loveholidays ile iletişime geçmeye çalıştığını ancak bunu başaramadığını söyledi.