Öter: "Yerel Tohum Kullanımı Arttırılmalı"
1 saat önce
Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, yerel tohum kullanımlarının arttırılması gerektiğini belirterek, Mezopotamya ovasında yetişen ürünlerin faiz ve ithalat lobisi yüzünden hak ettiği değeri göremediğini vurguladı.
Kızıltepe
Hububat Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif
Öter, yerel tohum kullanımlarının arttırılması gerektiğini belirterek, Mezopotamya
ovasında yetişen ürünlerin faiz ve ithalat lobisi yüzünden hak ettiği değeri göremediğini vurguladı. Mardin
Küçük Millet Meclisi gündem toplantısı yapıldı. Necmettin Erbakan
Vakfı'nda yapılan toplantıda, yerel tohumun geleceği konuşuldu. Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, yerel tohum konusunda bölgenin zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Özellikle televizyonlarda hastalıkların giderek artığı haberlerini izliyoruz. İç hastalıklar gittikçe artıyor bunun sebebi GDO'lu, hibritli, hormonlu ürünlerdir. Bu kışın ortasında domates, salatalık alıp tüketiyoruz ama nasıl üretildiğini bilmiyoruz. Bunu biraz açarsak daha çok ürün almak için ilaçlama kullanılıyor ya da daha çok ürün versin diye döllendirme yapılıyor. Bugün buğdayımızı da el attılar. Şu an yerel tohum Sorgül ve İskenderiye buğdayını bulamıyoruz. Önceden annelerimiz domatesi evde sıkıyor tohumları kurutuyor ertesi yıl bahçelere atıyordu. Şu an böyle bir üretim olmuyor. İthalat ve faiz lobisi üretimimizi engellemek, ihracat yaparak ülkemize döviz girdisi sağlamamak için çalışıyor. Yerel tohum kullanımı arttırılmalı" dedi. - MARDİN
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:37 Kaynak: İHA
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