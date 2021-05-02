Other Side Esports Sabotaj kadrosu duyuruldu! - Son Dakika
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Other Side Esports Sabotaj kadrosu duyuruldu!

02.05.2021 12:37
Other Side Esports Sabotaj kadrosu duyuruldu!

Sabtoj'a hoş geldiniz .OtherSideTR

Espor ekosistemine geçtiğimiz aylarda hızlı bir giriş yapan espor organizasyonu Other Side Esports Sabotaj kadrosunu sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Organizasyon 5 as, 2 yedek, 1 koç ve 1 analist olarak toplamda 9 oyuncu/teknik ekiple anlaşma imzaladı. Organizasyonun anlaştığı kadro şu şekilde:

As Oyuncular

Atakan "PRIZEY" Düzgünsıvacı

Uğurcan "ROMPATY" Bilen

Hamza "REDCISE" Zehir

Efekan "PEEFZ" Demir

Umut "MOJII" Gün

Yedek Oyuncular

Abdullatif "KROKLİ" Çağın

Kaan "DEEPS" Takos

Koç ve Analist

Ahmethan "KRAEUS" Mollaoğlu (Koç)

Eren "HELMEDIC" Altay (Analist)

Playerbros olarak Other Side Esports'a ve anlaşılan ekibe başarılar diliyor, şampiyonluk haberlerini yapmayı dört gözle bekliyoruz!

Kaynak: Playerbros
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Medya, Espor, Gamegar, Son Dakika

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