Other Side Esports Sabotaj kadrosu duyuruldu!

Playerbros olarak Other Side Esports'a ve anlaşılan ekibe başarılar diliyor, şampiyonluk haberlerini yapmayı dört gözle bekliyoruz!

Espor ekosistemine geçtiğimiz aylarda hızlı bir giriş yapan espor organizasyonu Other Side Esports Sabotaj kadrosunu sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Organizasyon 5 as, 2 yedek, 1 koç ve 1 analist olarak toplamda 9 oyuncu/teknik ekiple anlaşma imzaladı. Organizasyonun anlaştığı kadro şu şekilde:

Kaynak: Playerbros

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