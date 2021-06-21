OtherSide Esports, Esra "Cleopatrafps" Çolak'ı kadrosuna kattı! - Son Dakika

Ülkemizin başarılı organizasyonlarından OtherSide Esports, resmi Twitter adresleri üzerinden yaptıkları açıklama ile Esra "Cleopatrafps" Çolak'ı as takım kadrosuna transfer ettiklerini duyurdu.

Esra "Cleopatrafps" Çolak'ın da takıma katılması ile birlikte VALORANT kadrosunda 6 oyuncuya sahip olacak.

Organizasyon son olarak VCT Aşama 2 Challengers 2 turnuvası yarı final karşılaşmasında BBL Esports'a mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.

#LookDifferent hashtagiyle organizasyon, "Daha eşit, daha güçlüyüz!" başlığı altında yaptığı paylaşımda şu sözlere yerdi:

Organizasyon, VALORANT arenasında kendileri adına mücadele edecek kadroyu tamamladı.

OtherSide Esports VALORANT Kadrosu

Özkan "p0wa77" Arslantürk

Enes "jonx" Güngör

Ahmet Cihan "Mean" Battal

Furkan "Marw0ll" Çok

İlyas "Shapaz" Murat

Esra "Cleopatrafps" Çolak

Playerbros ekibi olarak, Esra "Cleopatrafps" Çolak'a ve OtherSide Esports'a başarılar dileriz!

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