Ülkemizin başarılı biri olan OtherSide Esports FIFA 21 Pro Clubs kadrosunu geçtiğimiz günlerde duyurdu. Sizler için 20 kişilik FIFA kadrosunu derledik.
84 Emre Yurdagel
4 Gökhan Şimşek
10 Mustafa Yüksel
6 Samet Morova
99 Göktuğ Gün
73 Mehdi Çelik
41 Ömer Faruk Koç
19 Umut Taylan Andi
7 Ömer Kossalı
58 Aykut Özel
1 Mahmutcan Ozamay
53 Tolga Evrim
8 Erdi Gözcü
29 Taylan Öztürk
61 Emre Ayaydın
3 Gökay Boran
11 Uğur Arslan
39 Mehmet Özkan
69 Yücel Akbaş
21 Serhat Özyıldız
Playerbros olarak OtherSide Esports FIFA kadrosuna hoş geldiniz diyor, başarılı oldukları günleri görmeyi temenni ediyoruz!
Son Dakika › Sadece Haberler › OtherSide Esports FIFA 21 Pro Clubs kadrosunu duyurdu! - Son Dakika