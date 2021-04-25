OtherSide Esports FIFA 21 Pro Clubs kadrosunu duyurdu!

Ülkemizin başarılı biri olan OtherSide Esports FIFA 21 Pro Clubs kadrosunu geçtiğimiz günlerde duyurdu. Sizler için 20 kişilik FIFA kadrosunu derledik.

Kaynak: Playerbros

Gamegar, Son Dakika

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