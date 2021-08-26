Otherside Esports, Otherside Talents hakkında merak edilenleri oyunculara sordu

Videoda yer alan soru ve cevapları sizin için yazıya döktük:

Soru 1: Otherside Esports'u diğer kulüplerden ayıran şeyler sizce nedir?

Cevap 1: Bence Otherside Esports'un bilinmeyen ve yaşı küçük oyunculara diğer kulüplerden daha çok önem veriyor olmasıdır.

Cevap 2: Buranın bir çalışma ortamından ziyade bir aile ortamı olması. Bence en büyük farkı bu.

Cevap 3: Sadece bir kulüp olmayışı sanırım. Her konuda ve her platformda elinizden tutabilecek samimiyete sahip insanların bulunması.

Soru 2: Otherside Talents kampına katılmadan önce oyunculara karşı bakış açınız nasıldı? Kendinizde neleri değiştirdiniz?

Cevap 1: Otherside Talents'a katılmadan önce oyunculara karşı bakış açım olumsuz değildi, fakat IGL olduğum için takım arkadaşlarımı bazen dinlemiyordum. Talents sayesinde her fikre saygı duymam gerektiğini anladım ve bunun da benim oyunumu bayağı geliştirdiğini düşünüyorum.

Cevap 2: Katılmadan önce oyunculara karşı bakış açım, insanların oyunlarını beğenmeyen toksik bir oyuncuydum. Şimdi rankı seviyesi farketmeksizin nolursa olsun her türlü fikir ve düşünceye saygım var. Bu da oyunumu ve oyunumun kalitesini iyi yönde çok fazla geliştirdi.

Cevap 3: Katılmadan önce, oyunculara karşı bakış açım çok değişmedi. Biraz önyargılıydım çünkü bir kadın olarak pek dikkate alınacağımı düşünmüyordum ama kesinlikle önyargımı yıktı bu kamp.

Soru 3: Otherside Talents'da olmak size ne kattı?

Cevap 1: Otherside Talents'ın bana kattığı şey kendime güvenim çok arttı. Oyun olayına gelirsek bireysel performans, oyun içi taktikler, iletişim bunlar da üst düzeye çıktı.

Cevap 2: İyi oyuncular, yeni güzel insanlar tanımamı ve eksik yönlerimi geliştirmemi sağladı. Bunun yanında kendi potansiyelimi gördüm.

Cevap 3: İçerisi resmen espor ekosistem üniversitesi gibi aslında, o kadar kısa sürede o kadar fazla şey öğrenebiliyorsunuz ki ve o kadar çok isim destek oluyor ki hem oyuna hemde espor ekosistemine karşı bakış açım kesinlikle değişti.

Espora bu şekilde destek veren bütün oluşumları destekliyoruz. Otherside Esports'a da Otherside Talents'i organize ettikleri için teşekkür ediyoruz.