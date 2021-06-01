OtherSide Esports sLog ile anlaştı! - Son Dakika

Espor sahnesine VALORANT ile giriş yapan espor organizasyonu OtherSide Esports sLog ile anlaştığını duyurdu. Organizasyon başarılı koç ile anlaştığını sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlarına ve takipçilerine duyurdu.

Organizasyon duyuru paylaşımında şu açıklamalara yer verdi:

"Bazılarınız onu eskilerden hatırlıyor olabilir. Şampiyonluk için bir iz bırakmadan olmaz." Valorant takım koçumuz Azam Onur "sLog" VARDAR aramıza hoş geldin!

Azam Onur "sLog" VARDAR, VALORANT'ın beta sürümünde Futbolist'te koç olarak görev almıştı. Organizasyon yaptığı transferlerle yeni sezona bomba gibi girmeyi hazırlanıyor. Acaba organizasyon yeni sezonda yaptığı transferlerle başarılı olabilecek mi?

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, başarılı koça gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz!

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