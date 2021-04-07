OtherSide menajeri kötü gidişat hakkında açıklamalar yaptı! Jeyj7y ile yollar ayrıldı!

OtherSide Esports ekibinin menajeri Çağlasu "caglasu" Kara bugün gerçekleşen OtherSide vs. Kafalar Esports mücadelesinde aldıkları ağır yenilginin ardından şahsi Twitter hesabından birkaç paylaşımda bulundu. İlk olarak birkaç tweet paylaşan Çağlasu ardından twitlonger üzerinden detaylı bir açıklamada bulundu.

KAFALAR MAÇI HAKKINDA AÇIKLAMA GELDİ

Takımın gidişatı hakkında takım içerisindeki durumları anlatan Çağlasu'nun paylaşımları şu şekildeydi:

"Bugünkü KAFALAR maçı hakkında biraz konuşmak istiyorum, çünkü herkesin aklında tek bir soru vardı. OtherSide neden bu kadar eksik ve hatalı oynadı?

Yayını izleyenler farketmiştir ki ne kendi oyunumuzu oynadık, ne de takım oyununu yansıttık. Takımımız birkaç gündür mental anlamda zor günler geçiriyor, maalesef bireysel olarak çok iyi olan oyuncuların takım olarak uymadığını gördük.

Bazen sinerji olmayınca, güven olmayınca oyuna dair hiçbir şey kalmıyor. Bu durumun kötü bir zamanda bizi yakalaması çok üzücü ancak bu da bir süreç dediğim gibi.

Yolumuza şu an 4 oyuncumuzla devam edeceğiz. Bu süreci en doğru şekilde analiz edip ilerleyen günlerde sizlerle yeni kararlarımızı paylaşacağız. Çok üzgünüz, ancak dediğim gibi bu süreç hem oyuncuları hem de bizi çok yordu. Destekleriniz için teşekkürler.

Ayrıca oyuncularımıza da teşekkür ederim, bu mentallerini minimum oyuna yansıtarak yayına çıktılar. Hepsinin eline emeğine sağlık."

Paylaştığı tweetlerde bu şekilde bir açıklama yapan Çağlasu yaklaşık 2 saat sonra bir de twitlonger linki paylaştı. Twitlonger'da yazdıkları ise şu şekilde:

"Bazı şeylerin açıklığa kavuşması adına birkaç şeyden bahsedeceğim.

Bugüne kadar bize destek olmuş herkese bunun nedenini açıklamanın gerek olduğunu gördüm çünkü kimse böyle bir tablo beklemiyordu. Daha sonra bununla ilgili bir flood attım: https://twitter.com/caglasukara/status

1- jeyj7y'in ayrılığı yönetimsel değil, takım içi sorunlardı ve bu durum takımı başarısızlığa sürüklüyordu. Bu iletişim sorunları Futbolist'e yenilmemizle başlayıp CSE'ye yenilmemizle de son noktasını koydu. Daha sonra praclarda bu durumun çözülemeyeceğini gördük ve ortak karar doğrultusunda jeyj7y ile yollarımızı ayırma kararı verdik. Burda şuna dikkat çekmek isterim; yönetim olarak asla kendi düşüncemizle oyuncumuzla yollarımızı ayırmayız. Oyuncuların hem fikir olmadığı bir durumu kendilerine sunmayız. Gerçekten başarıya engel olan bir şey varsa onu takımla birlikte çözmek hep önceliğimiz oldu.

2- Brasco'nun attığı tweette 1 haftadır prac atmıyorum lafı mecazi anlamda yazılan bir şeydi. Bu iletişimsizliğin son noktası 3 gün önce bir practa oldu ve oyuncuların birlikte maç girdiğinde ortamın gerildiğini, bu nedenle birlikte prac atamadıklarını gördük. Tüm bu sebepler neticesinde ve oyuncuların da isteğiyle 3 gün prac çekilmedi. Bakın bu bir kişisel istek değil, turnuvaya 3 gün kala anlaşamadığınız insanlarla aynı ortamda bulunmanız çok zor ve biz de zorla 5 oyuncuyu çalışacaksınız diye zorlayamayız. Bu sadece 5 oyuncunun mentalini düşürür. Durumun daha da ayrıntıları var fakat ne yazık ki bunları paylaşamam.

3- Brasco şu an hala kadromuzda bulunuyor. Yani 2. hafta elemelerine de birlikte katılacağız. Kaan'ın teklifleri değerlendirmek istemesine hayır demedik ve bu konuda ona izin verdik.

4- Biz bugüne kadar her oyuncuyla dost, kardeş, arkadaş gibi olduk. Bunu burda ben ne kadar anlatsam boş kalır, Discord sunucumuzda olan herkes bunu doğrulayacaktır. Biz oyuncularımızın istemediği hiçbir şeyde onları zorlamadık. Aksine sponsorsuz giden bu yolda sonuna kadar maddi ve manevi desteği de vererek ilerledik.

jeyj7y de Brasco da Muj da p0wa77 de TheNightChe de birbirinden harika oyuncular. Ama dediğim gibi takımın kimyası uymuyorsa bir noktaya kadar ilerlenebilir. Yollarımızın ayrılması bizim düşman olduğumuzu göstermez. İlla kaos olması gerekmez. Güzel ayrılıklar da vardır. Lütfen bunu kabullenin ve art niyetlerinizi bizden uzak tutun.

Güzel vizyonlarla çıktığımız bu espor serüveninde hem kalan hem de giden oyuncularımızın karalanmasına izin vermeyeceğimi belirtmek isterim. Bizi anlayan ve yanımızda olan diğer kulüplerdeki arkadaşlarımıza da teşekkür ederim.

Dışardan bilmediğiniz, detaylardan uzak kaldığınız konularda lütfen yorum yapmayın. Umarım yazdıklarım sizin için açıklayıcı olmuştur."

Umuyoruz ki oldukça hızlı bir şekilde bu durumu atlatarak OtherSide ekibi bizlere muhteşem rekabetler izletmeye devam eder. Böylelikle rekabet oldukça Valorant sahnesinde Türkiye daha da korkulur bir rakip haline gelsin.