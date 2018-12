Otistik Çocuklar Garsonluk Yaparak Sosyalleşiyor

Tokat'ta otistik çocuklar, uygulanan farkındalık projesiyle bir kafede garsonluk yaparak sosyalleşiyor.

Tokat'ta özel eğitim gören 3 çocuk, eğitimcileri tarafından hayata geçirilen farkındalık projesi kapsamında haftada 2 gün bir kafede garsonluk yapıyor. Proje il genelinde bir çok işletmede uygulamaya geçirilmesi için Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) tarafından da desteklenecek.



Proje kapsamında otizm rahatsızlığı bulunan Sıla Coşkun (16), Çağatay Ceritoğlu (14) ve Alperen Elibol (15) haftanın iki günü iki saat boyunca kentte bulunan bir kafede çalışmaya başladı. Masalardan eğitmenlerinin de desteğiyle ellerinde bulunan kağıtları kullanarak sipariş alan ve servis yapan çocukları gören müşteriler de projenin yaygınlaştırılmasını istiyor. Projenin kentte ilk uygulandığı kafenin sahibi Tansu Amaç, "Herkes otizmin farkında ama biz farklılık oluşturmak istedik. Herkesin farkında olmasını istedik. Her gün daha sosyalleşiyorlar. Her geldiklerinde daha çok şey öğrenmiş oluyorlar. Çünkü en çok otizmli çocukların sosyalleşmeye ihtiyacı var. Onların her zaman yanındayız. Müşterilerle iletişime sokuyoruz. Onlar için daha iyi oluyor. Her gün geldiklerinde farklı geliyorlar" diye konuştu.



Çocukların kafede bulunduğu sürede onlara eşlik eden özel eğitim öğretmenlerinden Ercan Tezer, projenin gönüllü bir proje olduğunu söyledi. Tezer, "Biz özel eğitimcilerin amacı çocuklarımızı sosyalleştirmek. Onları hayata, topluma katmak. Toplum dinamiklerine uyum sağlatmak. Bizim amacımız zaten bu. Türkiye'de biz şunu gördük. Ağırlıklı olarak diğer engelli grupları istihdam edilebilirken, otizmli çocukların geri planda kaldığını düşündük. Otizmli çocuklar için neler yapabiliriz, onları nasıl istihdam edebiliriz, en çok onların ihtiyacı varken bunu nasıl kazandırabiliriz gibi fikirle, hayal ile kafamızda bazı projeler geliştirmeye çalışıyorduk. Bu esnada Tansu Hanım ile tanışma şansım oldu. Onunla beraber bu fikri sunduk. Çocuklarımızın sosyalleşmesi için, istihdamının sağlanabilmesi için haftanın belirli saatlerinde bir çalışma yapabilir miyiz diye düşündük. Çok sağ olsunlar hem kapılarını, hem yüreklerini açtılar. Çocuklarım adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Projeyi il genelinde bir çok esnafa sunacaklarını ve yaygınlaştırılması için çalışacaklarını söyleyen, aynı zamanda hekim de olan Tokat TSO Başkanı Dr Ali Çelik, "Hastalıklarının daha olumlu bir yöne ilerlemesi için hem de fiziksel aktivitelerinin artması için, aynı zamanda bizim de onları fark etmemiz açısından çok önemli, çok değerli bir proje. Bu projeyi bu anlamda çok önemli ve değerli bulduğumuz için Oda olarak destekleme kararı aldık. Kendi Odamıza mensup üyelerimiz ile basın vasıtasıyla, Oda vasıtasıyla iletişime geçip bu projeye katkı sağlamalarına çalışacağız. Desteklemelerini isteyeceğiz. Bence çok önemli, çok değerli, çok güzel bir proje. Toplum olarak herkesin sahip çıkması lazım" ifadelerini kullandı.



TSO Meclis Başkanı Dursun Sansar da çocukların halkın içinde olması ve kendilerine güvenlerinin artması için önemli bir proje olduğunu söyledi. - TOKAT

