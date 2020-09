Son dakika haberi... Otistik çocuklar için geliştirdiği ödüllü projeye yatırımcı bekliyor - Son Dakika

Adana Girişimcilik Merkezinde geçen yıl düzenlenen "Start Up Weekend for All" etkinliğinde "Otizmli çocukların sanal gerçeklikle eğitimi" projesiyle Turkcell Arıkovanı'ndan kitlesel fonlama, mentorluk ve networking alanında destek almaya hak kazanan Umut Kocaman, belli bir aşamaya kadar getirdiği fikrini hayata geçirmek için yatırımcı arıyor.

Kalite güvence sorumlusu olarak görev yapan ve çeşitli meslek gruplarına sanal gerçeklikle eğitim veren Kocaman, otizmli çocukların da sanal gerçeklik yoluyla eğitilebileceğini öngörerek 2018 yılında çalışma başlattı.

Yurt dışında bu konuda akademik olarak yapılmış çalışmaları inceleyen Kocaman, otizmli çocukların 3D gözlükler aracılığıyla yapılan sanal gerçeklik yoluyla korkularını yenmesi, rol model yoluyla beceri kazanmasını içeren bir simülasyon yazılımını yerli kaynaklarla oluşturma yoluna gitti.

Bu yöndeki çalışmalarını çeşitli platformlarda gündeme getiren ve ödül de alan Kocaman, gerek kendi çabası gerekse aldığı desteklerle pilot uygulama haline getirdiği eğitim simülasyonunun tamamlanması için yatırımcı firma desteği bekliyor.

Kocaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçüklüğünden beri teknolojiye meraklı olduğunu söyledi.

Sanal gerçeklik konusunun özellikle eğitim için tercih edilen bir yol olduğunu vurgulayan Kocaman, bu kapsamda daha önce vinç ve forklift kullanma eğitimi için modelleme yapıp yazılımla simülasyon oluşturduklarını kaydetti.

Otizmli çocuklar sakinleşti

Aynı yöntemin otizmli çocukların eğitiminde de kullanılabileceği düşüncesiyle Türk yazılımcıların katkısıyla bir simülasyon hazırladıklarını ve bununla girişimcilik ödülleri aldıklarını ifade eden Kocaman, şunları söyledi:

"Oluşturduğumuz simülasyonu, özel bir eğitim uygulama merkezinde 50 otistik bireyde denedik. İlk önce çocukların gözlüğü takmada agresif davranırken 3'üncü haftanın başında bu çocukların gözlüğü takmada hiçbir sorunu olmadığını gördük. Daha sonra çocukları sakinleştirici etkisi olması için hazırladığımız sanal gerçeklikle ormanda gezdirdik. Çocukların agresif tavırlardan dingin tavırlara geçtiğini gördük."

Gerçek hayattaki rol model eğitimi sanal ortamda

Kocaman, otizmli çocukların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmelerinin çok önemli olduğunu, bunun için de bu çocuklara gerçek hayatta bir rol model aracılığıyla kişisel bakım gibi eğitimlerin verildiğini aktardı.

Aileler ve otizmli bireyler için büyük sorun olan bu durumu sanal gerçeklikle yenmek için simülasyonu geliştirmeye başladıklarını ifade eden Kocaman, şöyle devam etti:

"Biz rol model eğitimini simülasyona uyarlamak istiyoruz. Bunun için de çalışmalara başladık. Bireyin karşısına kendi akranı olan sanal bir rol model oluşacak. Bu model günlük otizmli bireyin yapması gereken işleri önce kendisi yapacak, daha sonra otistik bireyden isteyecek. Kahvaltı hazırlaması, diş fırçalaması, düğmelerini iliklemesi otistik bireyler için zor işlerdir. Önce rol model kendi dişlerini fırçalayacak, daha sonra da otistik bireyden dişlerini fırçalamasını isteyecek. Aslında bir eğitmen yok. Sadece rol modelle otistik bireyi oluşturduğumuz ortamda baş başa bırakıyoruz ve orda öğrenmesini istiyoruz."

Kocaman, su korkusu olan otistik bireyleri sanal gerçeklikte su altında gezdirme gibi çeşitli simülasyon fikirleri olduklarını belirtti.

Fikirlerinin kalıcı olarak ticari hayata geçmesi için yatırımcılardan destek beklediklerini ifade eden Kocaman, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Adana Girişimcilik Merkezi işbirliği ile yapılan 'Start-up Weekend for All' etkinliğinde girişim yönünden ödüller aldık. UNDP bize, bağlantılarımızı sağlayan bir destek veriyor. Aynı zamanda diğer projeleri yakından takip ediyoruz. Sürekli bu işin peşindeyiz. Bakanlığın AB projelerini takip ediyoruz. Girişim fikrimizin kalıcı hale gelmesi için Türkiye'de otizmli bireyler için kurulmuş vakıf dernek hepsine ulaşmaya çalışıyoruz. Fikrimiz için yatırımcılardan destek bekliyoruz."

Teknoloji tabanlı projeler

Çukurova Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve Adana Girişimcilik Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Selçuk Çolak da Adana Girişimcilik Merkezinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından desteklenerek kurulduğunu belirtti.

Merkezin özellikle teknoloji tabanlı sektörlerde fikirlere öncelik verdiğini vurgulayan Çolak, şunları söyledi:

"Umut ve ekibinin projesini biz merkeze ilk başvurdukları sürecin başından beri takip ediyoruz. Teknolojinin özellikle eğitim alanında kullanılmasına çok güzel bir örnek. Burada biz eğitim etkinlik ve teknik destek veriyoruz. Ama iş burada artık yavaş yavaş yatırımcılara düşüyor. Yatırımcıların otizm gibi önemli bir konudaki bu projeye destek olması bizim de en büyük beklentimiz."