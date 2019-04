Otistik Çocuklar, Rengarenk El İzlerini Bıraktılar

MERSİN (İHA) – Mersin 'de otizmli çocuklar, Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında gökyüzüne mavi balonlar, panolara rengarenk el izlerini bıraktılar.Mersin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında, otistik çocuklarla birlikte yürüyüş ve etkinlik düzenledi. Mersin Otistik Çocukları Yaşatma ve Kazanma Derneği ile işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde, otistik bireyler ve aileleri, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü önünden Cumhuriyet Meydanına yürüdüler. Mersin Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe, otistik çocuklar ellerinde mavi balonlar, farkındalık oluşturmak için hazırlanan pankart ve dövizlerle katıldılar. Yürüyüşte, Mersin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Veysel Topkaya da otistik bireylere eşlik etti.Otistik çocuklar, Cumhuriyet Meydanında bando eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ellerindeki mavi balonları gökyüzüne bıraktılar. Daha sonra ellerini rengarenk boyalara batıran çocuklar, hazırlanan beyaz panonun üzerine bastılar. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte, beyaz pano, otistik çocukların renk renk el izleriyle doldu."Her 59 çocuktan birinde otizm görülüyor"Mersin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Veysel Topkaya, etkinlikte yaptığı konuşmada, otizmin erken yaşta çocukluk döneminde başlayan sosyal etkileşim, iletişim, dil gelişimi ve davranış alanlarında çoklu temel fonksiyonların gelişmesinde gecikmeleri de içeren bir spektrum bozukluğu olduğunu söyledi. "Günümüzde her 59 çocuktan birinde otizm görülmekte ve bu sayı gittikçe artmaktadır" diyen Topkaya, bu nedenle toplumun otizm konusunda göstereceği hassasiyet, farkındalık ve bilincin çok önemli olduğunu vurguladı. Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak ilan edilen 2 Nisan'da pek çok kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütünün, kamuoyunun dikkatini otizme çekmek için çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirten Topkaya, "Bu etkinlikler vesilesiyle toplumumuzda otizm konusundaki hassasiyet her geçen gün artmaktadır. Otizm konusunda toplumsal farkındalığın artması, erken yaşta teşhis oranlarını yükselteceği gibi verilen doğru eğitimlerle otizmli çocuklarımızın sosyal hayata kazandırılmasını da sağlayacaktır. Otizmli bireylerin sosyal hayatta etkin bir şekilde yer almaları, mümkün olduğunca bağımsız bir şekilde hayatlarını idame ettirebilmeleri, ihtiyaç duydukları eğitim ve sağlık olanaklarına sahip olabilmeleri en önemli toplumsal görevlerimizden biridir. Onların bu ihtiyaçlara ulaşmaları için gerekli olan şeylerin karşılanması konusunda başta bakanlığımız olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine büyük görevler düşmektedir" dedi."Otizm, çocuklarımızda bir eksiklik değil, bir farklılıktır"Otizmli bireylerin, özellikle toplumda yaşadıkları bir takım sorunlar ve sıkıntılarla ilgili toplum yeterince bilinçlendirebilir, yaşanan alan ve çevre onlar için yaşanabilir bir hale getirilirse, onların hayatta karşılaşabilecekleri bir takım olumsuzlukların da önüne geçileceğine dikkat çeken Topkaya, "Her insanın farklı yetenekleri vardır. Otizm, çocuklarımızda bir eksiklik değil, bir farklılıktır. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü vesilesiyle geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitim ve sağlık hizmetleri gibi temel ihtiyaçlarını ülkemize yakışır bir şekilde karşılayabilmelerini diliyorum" diye konuştu. Türkiye 'de 1 milyonu aşkın otizmli birey yaşıyor"Mersin Otistik Çocukları Yaşatma ve Kazanma Derneği Başkanı Nazmiye Yaman ise Türkiye Otizm Meclisi'nin 2 Nisan Bildirisini okudu. Otizmin günümüzde görülme sıklığının 59 doğumda 1'e yükseldiğine işaret eden Yaman, Türkiye'de kesin bir istatistiki çalışma olmamakla beraber, bu veri dikkate alındığında, 1 milyonu aşkın otizmli bireyin yaşadığını ve otizmin aileleriyle birlikte 4 milyon insanı etkilediğini ifade etti. Eğitimden günlük yaşama, sağlık hizmetlerinden istihdama ve sosyal hayata kadar otizmli bireylere yönelik ivedilikle çözülmesi gereken pek çok sorun olduğuna dikkat çeken Yaman, "Bizler, otizm alanında faaliyet gösteren 7 vakıf, 5 federasyon ve 88 derneğin aynı çatı altında toplandığı Türkiye Otizm Meclisi olarak, çocuklarımızın ve ailelerinin yıl boyu fark edilmelerini istiyoruz. İlgili kurum ve kuruluşların sürekli çalışmalarını, daha kapsamlı adımlar atılmasını, yasal düzenlemelerin bir an evvel oluşturulmasını talep ediyoruz. Bu taleplerimiz, çocuklarımızın ve alilerinin insan hak ve onuruna uygun olarak, ayrımcılığa maruz kalmadıkları bir yaşantı sürmeleri için önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı. - MERSİN